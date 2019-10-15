Tebessüm Kahvesi nerede?
Tebessüm Kahvesi, MasterChef yarışmasıyla gündeme geldi. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın dört günü yayınlanan MasterChef'in yarışmacıları 15 Ekim tarihli bölümde Tebessüm Kahvesi'ndeki çalışanlara yemeklerini sunacak. Peki, Tebessüm Kahvesi nerede?
Tebessüm Kahvesi Üsküdar Belediyesi’nin başlattığı bir sosyal sorumluluk projesidir. 21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi'nde down sendromlu personel garsonluk yapmaktadır. Görevli meslek elemanları sabah 08.00 akşam 20.00 saatleri arasında haftanın 7 günü ihtiyaca göre çalışma süresini planlayarak görevini sürdürmektedir. Kafenin gelir gider, malzeme giriş çıkışı, ihtiyaçların tespiti ile temini ve benzeri işler yine bu ekip tarafından koordineli olarak yürütülmektedir.
Adres: Barbaros, Veysi Paşa Sk. No:35, 34662 Üsküdar/İstanbul
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