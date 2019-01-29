Tatlım Tatlım filminin oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var?
Tatlım Tatlım filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Komedi projelerinin tanıdık simalarını bir araya getiren Tatlım Tatlım’ın başrollerinde BKM mutfak ekibinden de isimler yer alıyor. Tatlım Tatlım oyuncu kadrosunda kimler var?
Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, aşkın farklı dönemlerini anlatan bu romantik komedide başrolleri Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin paylaşıyor.
TATLIM TATLIM KONUSU
Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?
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