Tatlım Tatlım filminin oyuncuları kimler?
Tatlım Tatlım filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM Mutfak ekibiyle tanınan isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Tatlım Tatlım, 16 Mart 2017 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Tatlım Tatlım filminin oyuncuları kimler?
Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu üstlendiği hem de Demet Akbağ ile birlikte oyuncu kadrosunda yer aldığı Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan Tatlım Tatlım filminde aynı partide tanışan 4 ayrı çiftin yaşadıkları komik bir dille ele alınıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Fatih Artman yer alıyor.
KONUSU
Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?
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