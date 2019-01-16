Tatlı Bela filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Tatlı Bela filmi beyaz perde ardından ilk kez televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Tatlı Bela filminde gece kapılarının önüne bırakılan bir bebekle birlikte hayatları bir anda değişen üç kafadarın öyküsü anlatılıyor. Peki, Tatlı Bela filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Tatlı Bela filmi, 15 Haziran 2018 tarihinde vizyona girmişti. Senaristliğini Selim Çiprut, yönetmenliğini ise Cem Sürücü’nün üstlendiği Tatlı Bela’nın oyuncu kadrosunda Gökhan Keser, Serkan Kuru, Eren Pekgöz, Selen Seyven ve Eda Erol yer alıyor.
TATLI BELA KONUSU
Arda, Erdem ve Fırat çocukluktan beri birlikte olan üç arkadaştır. Üç kafadar sıradan hayatlarına devam ederken, bir gece kapılarının önüne bırakılan bir bebekle birlikte hayatları bir anda değişecektir.
Ela bebeğin kime ait olduğunu bulmaya çalışan Arda, Fırat ve Erdem bir yandan rutin hayatlarına devam etmeye çalışırken, bir yandan da hayatlarında ilk kez aldıkları bebek bakıcılığı sorumluluğu yüzünden komik durumlara düşerler.
Bu durumu yakın çevrelerine izah etmeye çalışan üç kafadar, diğer yandan da bebeğin kimin bebeği olduğu sorusuna cevap bulmaya çalışırlar.
Üç kafadarların takım beyni sayılan Arda ise, Ela bebek sayesinde tanıştığı Seren'le yeni bir aşk rüzgarına yelken açarken, minik Ela'nın hiç kimsenin tahmin etmediği hayat hikayesi ile gerçekler ortaya çıkınca herkes büyük bir şok yaşayacaktır.
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