Tarık Ünlüoğlu'ndan sevenlerini üzen haber!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan rolüne can veren Tarık Ünlüoğlu sağlık durumuyla sevenlerini üzdü. Dizinin senaryosunda da rol icabı sağlık sorunları yaşayan Tarık Ünlüoğlu'nun, bir süredir akciğerlerinde sorun yaşadığı öğrenildi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'ndan üzücü haber geldi. Ünlüoğlu'nun akciğerlerinde sorun olduğu öğrenildi.
Tarık Ünlüoğlu'na bu süreçte en büyük destek ise eşi Gülenay Kalkan'dan geldi. Ünlü oyuncunun eşi Kalkan, bu süreçte eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.
TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.
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