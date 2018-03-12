Tarihi bir dizide oynamak isterim

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir AVM’de düzenlenen söyleşiye katılan ünlü oyuncu, “Bir televizyon dizisinde rol alır mısınız” sorusunu şöyle yanıtladı: “Gerçekten çok benimsediğim, ‘Aman illa ben de olayım’ diye heyecan duyduğum pek bir proje yok. Yaşıtlarımın oynadığı rollere bakıyorum, her biri birer cadı, çok kötüler. O nedenle çok cazip bir proje yok. Günümüzde tarihimizi öğrenmek için bir hevesimiz, bir heyecanımız var ve bu tür de diziler yapılıyor. Tabii ben tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim mesela.”