Tarih Duyurusu geldi: La Casa De Papel 3. yeni sezonu ne zaman başlayacak?
İlk iki sezonu ülkemizde de büyük bir rağbet gören La Casa De Papel’in 3. Sezonu için beklenen haber geldi. Karakterlerin eğlenceli görüntülerinden oluşan La Casa De Papel 3. sezon tanıtımıyla net tarih verildi. Peki, La Casa De Papel 3. yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Bir suç dehasının çarpıcı soygun planını ve bir araya getirdiği kişilerin yaşamlarını anlatan La Casa De Papel, 3. Sezon onayını almış, dizinin yeni sezonunun 2019’da başlayacağı açıklanmıştı. Yeni sezon için sabırsızlanan izleyiciler, net tarihi yeni tanıtımla öğrendi.
YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragmanda La Casa de Papel’in yeni sezon bölümlerinin 19 Temmuz Cuma günü itibariyle izleyiciyle buluşacağı açıklandı.Tatilin bittiğini ilan eden yeni sezon fragmanı ada merkezli bir soygun eylemine işaret ediyor.
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