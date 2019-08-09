Tarih bilgisi geldi: Masterchef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak?
MasterChef Türkiye yarışmasının 2. Sezon tanıtımı ekranlardaki yerini aldı. Yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturacak. Peki, Masterchef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak?
MasterChef Türkiye yarışmasını yeni sezon tarihi belli oldu. Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna’nın dahil olduğu MasterChef Türkiye’nin 2. Sezonu 18 Ağustos Pazar günü başlayacak.
ACUN ILICALI DUYURMUŞTU
Acun Ilıcalı, sosyal medyadan paylaştığı videoyla jüri değişikliğini duyurmuştu. Hazer Amani'nin yerine gelen Danilo Zanna'nın görüntüleri dikkat çekmişti.
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