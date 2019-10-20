Tanıtımıyla dikkat çekti: Azize dizisinin konusu ne?
Kanal D’nin, Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı heyecanla beklenen yeni dizisi Azize’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtım fragmanıyla ilgi uyandıran Azize’nin konusu şimdiden merak konusu. Peki, Azize dizisinin kadrosunda kimler var, konu ne?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, Azize’nin kadrosunda Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal’ın yer aldığı Azize, imkânsızlıklara meydan okuyan tutkulu bir aşk hikâyesini izleyiciyle buluşturacak.
Azize’nin genel hikâyesi şöyle;
Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize.
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