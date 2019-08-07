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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.08.2019 - 22:39, Son Güncelleme:

Taner Rumeli kimdir ve kaç yaşındadır?

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Taner Rumeli kimdir ve kaç yaşındadır?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afilli Aşk dizisi kadrosunda yer alan Taner Rumeli, oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Bizim Evin Halleri' gibi televizyon projelerinde çıkış yakalayan Taner Rumeli'nin hayatını merak edenler, internette oyuncu ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Taner Rumeli kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.

'İstanbul’a ilk defa 19 yaşımda, kuzenimi ziyarete gelmiştim. Haydarpaşa’da trenden inip denizi gördüğüm an, benim için tam anlamıyla Yeşilçam sahnesi gibiydi. Ama hiçbir zaman “Seni yeneceğim İstanbul” demedim. Çünkü benim hayalim Ankara’da yaşayıp tiyatro yapmaktı." diyerek oyunculuk hayallerini tanımlayan Taner Rumeli, son zamanlarda en fazla konuşulan isimlerden oldu. Afilli Aşk'ta izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, 'İnadına Aşk' dizisi ile kariyer hayatında başarı yakaladı. işte, Taner Rumeli'nin hayatı ile ilgili bilgiler.

TANER RUMELİ'NİN HAYATI

8 Nisan 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen Taner Rumeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün bitirdi. Başarılı oyuncu 2008 yılında Bizim Evin Halleri isimli dizi il televizyon dünyasıyla tanıştı. Taner Rumeli, şuan da Afilli Aşk dizisinde Rıza Özkaya karakterine can vermektedir.

Ünlü oyuncu yer aldığı projelerle ilgili daha önce şu açıklamaları yapmıştı;

İlk dizim “Bizim Evin Halleri”nde büyük ustalarla çalıştım. Bulgaristan-Sofya’da çektiğimiz ama hiç yayınlanmayan “Atlılar” adlı bir dizide oynadım. Ekipte çok sayıda yabancı oyuncu vardı. Yaklaşık 3 ay Sofya’da yaşadık. “Nuri”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” ve “İnadına Aşk”ın da benim için özel yerleri vardır. “Afili Aşk” ise şimdiden listeye üst sıralardan giriş yaptı.

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