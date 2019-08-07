Taner Rumeli kimdir ve kaç yaşındadır?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Afilli Aşk dizisi kadrosunda yer alan Taner Rumeli, oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Bizim Evin Halleri' gibi televizyon projelerinde çıkış yakalayan Taner Rumeli'nin hayatını merak edenler, internette oyuncu ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Taner Rumeli kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.
'İstanbul’a ilk defa 19 yaşımda, kuzenimi ziyarete gelmiştim. Haydarpaşa’da trenden inip denizi gördüğüm an, benim için tam anlamıyla Yeşilçam sahnesi gibiydi. Ama hiçbir zaman “Seni yeneceğim İstanbul” demedim. Çünkü benim hayalim Ankara’da yaşayıp tiyatro yapmaktı." diyerek oyunculuk hayallerini tanımlayan Taner Rumeli, son zamanlarda en fazla konuşulan isimlerden oldu. Afilli Aşk'ta izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, 'İnadına Aşk' dizisi ile kariyer hayatında başarı yakaladı. işte, Taner Rumeli'nin hayatı ile ilgili bilgiler.
TANER RUMELİ'NİN HAYATI
8 Nisan 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen Taner Rumeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün bitirdi. Başarılı oyuncu 2008 yılında Bizim Evin Halleri isimli dizi il televizyon dünyasıyla tanıştı. Taner Rumeli, şuan da Afilli Aşk dizisinde Rıza Özkaya karakterine can vermektedir.
Ünlü oyuncu yer aldığı projelerle ilgili daha önce şu açıklamaları yapmıştı;
İlk dizim “Bizim Evin Halleri”nde büyük ustalarla çalıştım. Bulgaristan-Sofya’da çektiğimiz ama hiç yayınlanmayan “Atlılar” adlı bir dizide oynadım. Ekipte çok sayıda yabancı oyuncu vardı. Yaklaşık 3 ay Sofya’da yaşadık. “Nuri”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” ve “İnadına Aşk”ın da benim için özel yerleri vardır. “Afili Aşk” ise şimdiden listeye üst sıralardan giriş yaptı.
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