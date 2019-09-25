Taner Ölmez kimdir kaç yaşındadır? İşte Taner Ölmez'in biyografisi
"İstanbul’un Altınları" dizisinin ardından televizyon kariyerinde çıkış yakalayan oyuncu Taner Ölmez, şu sıralarda Mucize Doktor dizisinde Ali karakterine hayat veriyor. Dizide savant sendromlu doktoru canlandıran başarılı oyuncu Taner Ölmez, son günlerde internette araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Taner Ölmez kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor isimli dizide Savant sendromlu doktor Ali Vefa'ya can veren Taner Ölmez'in hayatı, biyografisi ve şimdiye kadar oynadığı diziler araştırılmaya başlandı. Dizinin hayranları internette sık sık Mucize Doktor'daki Ali kim? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, oyuncu Taner Ölmez'İn hayatı ve biyografisi.
Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır.
Genç oyuncu "İstanbul’un Altınları" dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. "Kapalı Çarşı" , "Kül ve Ateş" ile "Tatar Ramazan" dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise "Kayıp Şehir" dizisi ile olmuştur.
Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra pek çok ünlü firmanın reklamlarında da oynamıştır. Dünyaca ünlü "The O.C." dizisinin uyarlaması olan "Medcezir"de "Mert Serez" karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında "Katil Joe" tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla "Afife Jale Tiyatro Ödülü"ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde "Genç Osman" karakterini canlandırmıştır. 2018'de ise online platformalarda yayınlanan "Dudullu Postası" adlı yapımda rol almıştır.
Başarılı oyuncu son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un Ali'si olarak ekran önüne çıkmıştır.
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