Süt Kardeşler oyuncuları kimdir? Süt Kardeşler nerede çekildi?
Süt Kardeşler filminin oyuncuları ve filmin nerede çekildiği, filmi ekranlarda izleyen pek çok kişinin araştırdığı husus oldu. Türk sinemasının kült yapımlarından birisi olan Süt Kardeşler, nerede çekildiği ile de merak ediliyor. Peki, Süt Kardeşler nerede çekiliyor ve oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Süt Kardeşler filminin oyuncuları ve filmin nerede çekildiği hakkında merak edilen bazı bilgiler
Kemal Sunal ve Şener Şen'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Süt Kardeşler filminin nerede çekildiği, filmi izleyen pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerinden birisi olmaya devam ediyor. Peki, Süt Kardeşler filminin oyuncuları kimdir ve Türk sinemasının önemli yapıtlarından birisi olan Süt Kardeşler nerede çekildi? İşte, filmin oyuncu kadrosu ve filmin nerede çekildiği hakkında bazı bilgiler
SÜT KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından uyarlanan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.
SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Süt Kardeşler filminin oyuncuları şu şekilde;
- Kemal Sunal - Şaban
- Şener Şen - Hüsamettin
- Halit Akçatepe - Ramazan
- Hale Soygazi - Bihter
- Adile Naşit - Melek
- Ayşen Gruda - Emine
- Ergin Orbey - Bayram
- Jale Altuğ - Afife
- Yasemin Esmergül - Yasemin
- Ali Şen - Kerami
- Türker Tekin - Kahya
- Dinçer Çekmez - Çavuş
- Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi
Süt Kardeşler filminin konusu ; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle