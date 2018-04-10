“Suskunlar” tekrar bölümleri ile teve 2’de!
Yayınlandığı günden itibaren büyük yankı uyandıran, etkileyici hikayesi unutulmaz sahneleri ile “Suskunlar” cuma günü itibariyle teve 2’de.
Başrollerini Murat Yıldırım, Sarp Akkaya, Güven Murat Akpınar ve Aslı Enver’in paylaştığı Kuyudibi mahallesinde doğup büyüyen dört arkadaşın hikayesinin anlatıldığı Suskunlar, teve 2 ekranında yeniden izleyeci karşısına çıkacak
Suskunlar, cuma günü itibariyle hafta içi her akşam saat 22.45’te teve 2’de!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle