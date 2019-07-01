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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 23:01, Son Güncelleme:

Survivor'un finalinde Yusuf'un annesi fenalaştı

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Survivor'un finalinde Yusuf'un annesi fenalaştı

Survivor 2019 yarışma programının büyük finalinde üzücü bir gelişme yaşandı. Survivor finalisti Yusuf'un annesi konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Yayına ise ara verildi.

Survivor 2019'da büyük gün geldi çattı. Ünlü sunucu Acun Ilıcalı, büyük finalde finalistlerin ailelerinin duygu ve düşüncelerini dinledi. Tam bu esnada ise çok üzücü bir gelişme yaşandı. 

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın birincisinin belli olmasına dakikalar kala, finalistlerden Yusuf'un annesi fenalaştı. Survivor'a ise kısa bir ara verildi.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aranın ardından kaldığı yerden devam eden Survivor'da, Acun Ilıcalı Yusuf'un annesinin sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı.

Ilıcalı, "Zinnet Hanım’ın tansiyonu düştü. Doktorlarımızın kontrolü altında." ifadelerini kullandı.

Yusuf duygularına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadı.

Survivorun finalinde Yusufun annesi fenalaştı

ÇOK SAYIDA KULLANICI TWEET ATTI

Yusuf'un annesinin fenalaştığı anları canlı yayında izleyen çok sayıda izleyici ise düşüncelerini Twitter hesaplarından dile getirdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

- Yusuf kardeşim dualarımız seninle annemizde iyiymiş sorun yok keyfimiz tekrar yerine gelsin. Küçük bir tansiyon düşmesi. Çok normal. Anne böyle bir kalabalığı ilk defa gördü belkide. Heyecan yaptı. Her şey güzel olacak dualarımız sizinle

- Survivor Yusuf'un annesi rahatsızlandı.Bu tür ani gelen mide bulantısı genellikle kalp krizi belirtisidir.Umarım değildir.Allah şifa versin.

- Yusuf un annesi inşallah iyidir ya

- Çok şükür! Yusuf’un Annesi iyi.. Ama Yusuf’un gözleri kan çanağına dönmüş. Çok zor tabi

- Yusuf'un annesi çok korkuttun bizi :'( inşallah iyisindir

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