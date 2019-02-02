Survivor'ın yeni sunucusu Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmasının yeni sunucusu Murat Ceylan kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. Daha öncede Survivor'da yarışmış olan yarışmacılar arasında yer alan Murat Ceylan'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor'ın yeni sunucusu Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşındadır?
15 Mayıs 1991 doğumlu olan Murat Ceylan İstanbul'da doğdu. Lsieden sonra Londra'da Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Celyan müzik dersleri aldı.
Sporla da ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Sport Kulübü'nde lisanslı binicilik yapar.Surf ve patenle de ilgilenir.
İlk olarak 2013 yılında Survivor'da katıldı, üçüncülük elde etti. 2018 yılında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 2014'te 'Para Bende' adlı yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.
2016 yılkında 'Yeni Nesil' adlı müzik albümü çıkarttı. Ayrıca 2017 yılında Familya adlı TV dizisinde de oynadı.
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