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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.02.2019 - 21:07, Son Güncelleme:

Survivor'ın yeni sunucusu Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşındadır?

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Survivor'ın yeni sunucusu Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşındadır?

Survivor 2019 yarışmasının yeni sunucusu Murat Ceylan kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. Daha öncede Survivor'da yarışmış olan yarışmacılar arasında yer alan Murat Ceylan'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor'ın yeni sunucusu Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşındadır?

15 Mayıs 1991 doğumlu olan Murat Ceylan İstanbul'da doğdu. Lsieden sonra Londra'da Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Celyan müzik dersleri aldı.

Sporla da ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Sport Kulübü'nde lisanslı binicilik yapar.Surf ve patenle de ilgilenir.

İlk olarak 2013 yılında Survivor'da katıldı, üçüncülük elde etti. 2018 yılında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 2014'te 'Para Bende' adlı yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılkında 'Yeni Nesil' adlı müzik albümü çıkarttı. Ayrıca 2017 yılında Familya adlı TV dizisinde de oynadı.

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