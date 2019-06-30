Survivor'ın yarı finalinde kim elendi? Survivor 2019'da kimler finale kaldı?
Survivor 2019'da aylar süren mücadelenin ardından, büyük final için geri sayım başladı. Survivor'un ekranlara gelen 109'ncu bölümünde, yarı final heyecanı yaşandı. Yapılan SMS oylaması sonucu, Survivor'da yarı finale kalan son isim açıklandı. Rakibinden daha az SMS oylaması alarak Survivor'un yarı finalinde elenen diğer yarışmacı ise hayallerine veda etti. Peki, Survivor'ın yarı finalinde kim elendi? Survivor 2019'da kimler finale kaldı?
Şubat ayında Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekran hayatına başlayan Survivor 2019'da, büyük final için heyecan başladı. 30 Haziran'da yayınlanan 109. bölümde, yarı finale kalan isimler belli oldu. İşte, Survivor 2019'un merak edilen finalistleri.
YARI FİNALDE KİM ELENDİ?
Survivor 2019'un ekranlara gelen 109, bölümünde Emre ile Seda arasındaki SMS oylamasının sonucunda rakibinden daha fazla SMS alarak yarı finale kalan isim Seda oldu. Böylece yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Seda ise yarı finalde Yusuf ve Okay ile yarı finaldeki ikinci oylamaya kaldı. Yusuf, Seda ve Okay arasında yapılan oylama sonucu bir isim daha yarışmaya veda edecek.
Emre yarışmadan elendiğinin açıklanması sonrası duygusal bir konuşma yaptı. Emre, duygularını "Ben Survivor'u çok sevdim. Survivor sevdasıyla azmettim." şeklinde açıkladı.
SURVİVOR'DA DİĞER FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Survivor'ın 29 Haziran tarihli bölümünde Türk yarışmacılar arasında yarı final oyunu oynandı. Yarı final oyununda Yusuf, Okay, Emre ve Seda bireysel olarak oynadı. Oyunun ilk galibi Yusuf oldu, ikincisini Okay, en son ise Seda kazandı. İlk kaybeden Emre oldu. Emre yarı final öncesinde oylamaya çıktı.
Survivor Türkiye Yunanistan yüz sekizinci bölümde ikinci sıralama oyununda ilk oyunun kazananları Okay, Seda ve Yusuf yarı finale kalmak için mücadele ettiler. Yarı finale gideceği kesinleşen ilk isim Okay oldu. İkinci isim Yusuf oldu.
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