Survivor'ın en iddialı isimlerindendi: Begüm Yücetan kimdir?
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Begüm Yücetan, konuk olarak katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sporu bir yaşam biçimi olarak betimleyen Begüm Yücetan, tenis kortlarında rakip tanımıyor. İşte, Begüm Yücetan’ın hayatına ilişkin bilgiler
Aslen İzmirli olan Begüm Yücetan, 27 Ağustos 1988 tarihinde dünyaya geldi. Ortaokuldayken basketbol ve voleybolla ilgilenen Begüm’ün kısa bir süre tenisle ilgilenmeye başladı. 2004 yılından beridir de modellik yapmaktadır.
İlk kez 2009 Miss Turkey güzellik yarışmasında finale kalarak adını tüm Türkiye’ye duyuran Yücetan, önceki gün Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında defilede podyuma çıktı.Ece Begüm Yücetan, 2012 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu ve Nihat Altınkaya‘nın birinci olduğu Survivor Ünlüler – gönüllüler yarışmasına katılmıştı
Seksi vücudu ve iddialı kostümleri ile konukları kendine hayran bırakan güzel manken, adeta podyumun tozunu attırdı.
Begüm Yücetan’ın ismi Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışmıştı.
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