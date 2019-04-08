Survivor'ın bu haftaki eleme adayları kimler? İşte eleme potasındaki isimler
TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı devam ederken, haftanın eleme adayları da belli oldu. Sıkı mücadelenin yaşandığı yarışma programında, ada konseyi Dominik'e veda etmesini istedikleri adayı belirledi. Peki, 42. bölümde kimin isimleri eleme potasında yer aldı. İşte, Survivor 2019'un 42. bölümünde yaşananlar ve eleme adayları...
Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'un yayınlanan 42. bölümünde, dokunulmazlık ödülü heyecanı yaşandı. Dominik'te dokunulmazlık ödülü için takiplerine karşı mücadele veren yarışmacılar parkurda ter döktü. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu beyaz takım kazandı. Peki eleme adayları kimler oldu? İşte, Survivor'un 42. bölümünde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'un kırk ikinci bölümünde ada konseyinde, siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar toplandı ve adaya veda edecek isimleri belirledi. Survivor'da bu hafta elenecek ismin Türk takımından olacağı için, eleme potasına giren ikinci isim Melisa olarak seçildi. Siyah takımdan ilk eleme adayı ise Sude olarak belirlendi. Sude, eleme potasına giren isim olmasının, araba ödülünü kazanmasının neden olduğunu söyledi.
42. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'un yayınlanan 42. bölümünde bir de iletişim oyunu heyecanı var. Türk yarışmacılar iletişim ödül oyununda karşılaştı. Survivor Türkiye Yunanistan’ın 42. bölümünde iletişim oyununu erkeklerde kazanan Atakan olurken kadınlarda ise iletişim ödülünün sahibi Büşra oldu. İletişim ödülüne Büşra Seda, Okay, Atakan, Yusuf ve Melisa gitti.
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