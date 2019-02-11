Survivor’dan sakatlık nedeniyle elenen Erdem Ekşioğlu kimdir?
Survivor 2019’un Türkiye ekibine sonradan dahil olan Erdem Ekşioğlu’nun macerası kısa sürdü. Erdem Ekşioğlu, katıldığı ilk oyunda sakatlanarak yarışmaya veda etti. Peki, Erdem Ekşioğlu kimdir?
Erdem Ekşioğlu, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir dönem Fenerbahçe'nin alt yapısında oynayan, ayrıca kurumsal firma tecrübesi de yaşayan Erdem Ekşioğlu, hayatı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Diğer yarışmacılar gibi kendisini bir videoda anlatan Erdem Ekşioğlu, şunları söylemişti:
"Karakterime çok güveniyorum. Hırslıyım, mücadeleci bir yapım var. Survivor'da kendimi kanıtlamak istiyorum. Benim için oyunculuktan daha büyük bir hayal varsa o da Survivor, çünkü oyunculukta başka karakterin altında bir hedef kitlesi oluşturuyorsunuz. Ama Survivor'da kendi karakterimin altında kendi hedef kitlemi oluşturabileceğimi düşünüyorum. Aile özlemi elbette zorlayacak. Ama onlardan ayrı kalmak kendi iç dünyama dönmemi sağlayacak. Biraz daha kendimi dinleyebileceğim orada. Daha çok kıymet vereceğim belki onlara. Onun dışında açlığın zorlayacağını düşünmüyorum. Biraz daha başarıya aç birisiyim ben. Fiziksel açlığın beni zorlayacağını düşünmüyorum.
Bu sene bizim için biraz daha milli bir mücadeleye dönmüş olacak. Kendi takım arkadaşlarımızdan çok rakip takım ile mücadelemiz olacak. Bu beni daha çok kamçılar. Eve izleyip insanların yapamadığını görmek beni daha da delirtecekti. Ben oraya gidip hırsımla, düşüncemle Yunanlıları yenmeyi düşünüyorum.
Survivor'a kazanmaya gidiyorum. Kendime güveniyorum. Başarılı hırslı, mücadeleci bir yapım var. Survivor hayatta kalmak demek. Bence hayatın amacı hayatta kalmak. Survivor'a hayatta kalmaya ve yarışmayı kazanmaya gidiyorum."
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