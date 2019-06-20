Survivor'dan kim elendi? Dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadele
Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım devam ediyor. Yarışmada her geçen saniye finale adım adım gidilirken, Survivor 2019'da da hızlı elemeler başladı. 20 Haziran'da ekranlara gelen yeni bölümde, dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor Türkiye Yunanistan'dan kim elendi? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor'un 100. bölümünde yaşananlar.
Parkurda rekabet ve mücadelenin finale doğru arttığı Survivor 2019'da, günler sonra Survivor galibi belli olacak ve bir isim büyük ödülü kazanacak. Survivor'un ekranlara gelen 100. bölümünde, siyah takım ada konseyinde toplandı ve Dominik'e veda eden yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte, Survivor'un 100. bölümünde adadan elenen yarışmacı...
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Final için geri sayım başlarken, ekranlara gelen 100. bölümde siyah ve beyaz takım dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Finale kalmak için ellerinden geleni yapan iki takımın yarışmacıları parkurda sıkı mücadeleye tutuştu. 20 Haziran 2019'da Survivor'da dokunulmazlık oyununu beyaz takım kazandı. Siyah takım oyunu kaybettikten sonra ada konseyine gitti.
SURVİVOR 2019'DAN KİM ELENDİ?
Survivor 2019'da hızlı elemeler başladı ve siyah takım aralarından ayrılmasını istedikleri bir kişiyi belirledi. Survivor'un 100. bölümünde Türk yarışmacılardan Emre ve Sude eleme adayı olarak seçildi. Eleme için en az oyu alan isim yarışmaya ve Dominik'e veda etti. Survivor'un 20 Haziran tarihinde en düşük oyu alarak Survivor'dan elenen isim Sude oldu. Elendiğini öğrenen Sude gözyaşlarına boğuldu. Konseyde konuşma yapan Sude, Seda ve Bora'nın kazanmasını istediğini söyledi.
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