Survivor’dan elenen Kader Karakaya kimdir? Veda konuşması şoke etti
Türk takımında yer alan Kader Karakaya’nın Survivor 2019 mücadelesi kısa sürdü. Sms oylaması sonucunda elenen Kader Karakaya, veda konuşmasında sert açıklamalarda bulundu. Peki, Kader Karakaya kimdir?
Survivor 2019’dan elenen ilk Türk yarışması Kader Karakaya oldu. Okay ve Atakan ile birlikte potaya kalan Kader Karakaya, elendi. Genç yarışmacı eleme sonrası yaptığı açıklamayla da hem yarışmacıları hem de ekran karşısındakileri şaşırttı. İşte o açıklama ve Kader Karakaya’nın hayatına ilişkin bilgiler
“Sözün bittiği yerdeyim. Elimden geleni yaptım. Nasibimde buraya kadar kalmak varmış. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Burada bir tane Hikmet Çoban diye biri var. Yanında da koyunları var. Kavalını iyi öttürüyor. Ama onun o kavalı bir gün kırılacak. O sürü de dağılacak. Sabırsızlıkla o günü bekliyorum. Diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Onları destekleyeceğim. Herkesin hakkında hayırlısı olsun”
KADER KARAKAYA KİMDİR?
Kader Karakaya, 1996 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme başladı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Atletizm branşında üniversitelerarası Türkiye şampiyonasına katıldı. Fenerbahçe Spor Okulları’nda futbol eğitmenliği yapıyor.
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