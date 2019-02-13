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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Survivor’dan elenen Kader Karakaya kimdir? Veda konuşması şoke etti

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Survivor’dan elenen Kader Karakaya kimdir? Veda konuşması şoke etti

Türk takımında yer alan Kader Karakaya’nın Survivor 2019 mücadelesi kısa sürdü. Sms oylaması sonucunda elenen Kader Karakaya, veda konuşmasında sert açıklamalarda bulundu. Peki, Kader Karakaya kimdir?

Survivor 2019’dan elenen ilk Türk yarışması Kader Karakaya oldu. Okay ve Atakan ile birlikte potaya kalan Kader Karakaya, elendi. Genç yarışmacı eleme sonrası yaptığı açıklamayla da hem yarışmacıları hem de ekran karşısındakileri şaşırttı. İşte o açıklama ve Kader Karakaya’nın hayatına ilişkin bilgiler

“Sözün bittiği yerdeyim. Elimden geleni yaptım. Nasibimde buraya kadar kalmak varmış. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Burada bir tane Hikmet Çoban diye biri var. Yanında da koyunları var. Kavalını iyi öttürüyor. Ama onun o kavalı bir gün kırılacak. O sürü de dağılacak. Sabırsızlıkla o günü bekliyorum. Diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Onları destekleyeceğim. Herkesin hakkında hayırlısı olsun”

KADER KARAKAYA KİMDİR?

Kader Karakaya, 1996 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme başladı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Atletizm branşında üniversitelerarası Türkiye şampiyonasına katıldı. Fenerbahçe Spor Okulları’nda futbol eğitmenliği yapıyor.

 

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