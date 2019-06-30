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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 23:14, Son Güncelleme:

Survivor'dan elenen Emre kimdir? İşte Emre Durak'ın hayatı

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Survivor'dan elenen Emre kimdir? İşte Emre Durak'ın hayatı

Survivor 2019'da büyük final için geri sayım devam ederken, 30 Haziran akşamında yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Siyah takımda yer alan ve rakibinin daha fazla SMS oyu alması sonucu Survivor'a veda eden Emre'nin hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor'ın yarı finalinde elenen Emre kimdir? İşte Emre Durak'ın hayatına ilişkin bilgiler.

Türkiye-Yunanistan konsepti ile yayın hayatına başlayan Survivor'da şampiyonun belli olmasına kısa zaman kala, finalistler de açıklandı. Siyah takımda mücadelesini sürdüren Emre, rakibi Seda'nın daha fazla oy alması sonucu, yarışmanın 109. bölümündeki yarı finalde elendi. Peki, Emre Durak kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Emre Durak'ın merak edilenleri.

EMRE DURAK'IN HAYATI

Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir.

Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.

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