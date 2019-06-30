Survivor'dan elenen Emre kimdir? İşte Emre Durak'ın hayatı
Survivor 2019'da büyük final için geri sayım devam ederken, 30 Haziran akşamında yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Siyah takımda yer alan ve rakibinin daha fazla SMS oyu alması sonucu Survivor'a veda eden Emre'nin hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor'ın yarı finalinde elenen Emre kimdir? İşte Emre Durak'ın hayatına ilişkin bilgiler.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile yayın hayatına başlayan Survivor'da şampiyonun belli olmasına kısa zaman kala, finalistler de açıklandı. Siyah takımda mücadelesini sürdüren Emre, rakibi Seda'nın daha fazla oy alması sonucu, yarışmanın 109. bölümündeki yarı finalde elendi. Peki, Emre Durak kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Emre Durak'ın merak edilenleri.
EMRE DURAK'IN HAYATI
Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir.
Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.
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