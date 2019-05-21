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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 23:42, Son Güncelleme:

Survivor'dan bu hafta kim elendi? İşte sembol oyununu kazanan isimler

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Survivor'dan bu hafta kim elendi? İşte sembol oyununu kazanan isimler

Survivor Türkiye-Yunanistan'da büyük finale doğru heyecan ve gerilim artarken, 21 Mayıs tarihinde yayınlanan 75. bölümde sembol ve ödül oyunu oynandı. Parkurda heyecan dolu mücadele yaşanırken, gecenin sonunda Survivor 2019'dan elenecek kişi belirlendi. Peki, Survivor'dan bu hafta kim elendi? Sembol ve ödül oyununu kimler kazandı? İşte, Survivor'un 75. bölümünde yaşananlar.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor 2019'un 75. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Öte yandan 75. bölümde sembol ve lahmacun ödül oyunu oynandı. İşte, Survivor'un 21 Mayıs tarihinde yayınlanan bölümünde yaşananlarla ilgili bilgiler.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'un 75. bölümünde erkek ve kadın yarışmacılar sembol oyunu için karşı karşıya geldi. Sembol oyununda büyük mücadele yaşanırken, yarışmacılar için büyük önem taşıyan oyunu erkeklerde Emre, kadınlarda ise Seda kazandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 21 Mayıs tarihli 75. bölümünde lahmacun kola ödül oyunu için kıyasıya mücadele yaşandı. Survivor yarışmacıları yiyecek ödülü için parkuda ter döktü. Survivor'un 75. bölümünde yiyecek ödülünü 10'a 8 siyah takım kazandı. Yemek ödülü sonrası, yarışmacılar moral depoladı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım devam ederken, ada halkının oylama ile Survivor'a veda edecek isim belli oldu.  Survivor'dan elenecek kişi yarışmanın ilerleyen saatlerinde belli olacak.

Yunan yarışmacıların oyları ile Afroditti, Türk yarışmacıların oyları ile Ria bu haftanın ilk eleme adayları olmuştu.

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