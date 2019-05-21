Survivor'dan bu hafta kim elendi? İşte sembol oyununu kazanan isimler
Survivor Türkiye-Yunanistan'da büyük finale doğru heyecan ve gerilim artarken, 21 Mayıs tarihinde yayınlanan 75. bölümde sembol ve ödül oyunu oynandı. Parkurda heyecan dolu mücadele yaşanırken, gecenin sonunda Survivor 2019'dan elenecek kişi belirlendi. Peki, Survivor'dan bu hafta kim elendi? Sembol ve ödül oyununu kimler kazandı? İşte, Survivor'un 75. bölümünde yaşananlar.
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor 2019'un 75. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Öte yandan 75. bölümde sembol ve lahmacun ödül oyunu oynandı. İşte, Survivor'un 21 Mayıs tarihinde yayınlanan bölümünde yaşananlarla ilgili bilgiler.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 75. bölümünde erkek ve kadın yarışmacılar sembol oyunu için karşı karşıya geldi. Sembol oyununda büyük mücadele yaşanırken, yarışmacılar için büyük önem taşıyan oyunu erkeklerde Emre, kadınlarda ise Seda kazandı.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 21 Mayıs tarihli 75. bölümünde lahmacun kola ödül oyunu için kıyasıya mücadele yaşandı. Survivor yarışmacıları yiyecek ödülü için parkuda ter döktü. Survivor'un 75. bölümünde yiyecek ödülünü 10'a 8 siyah takım kazandı. Yemek ödülü sonrası, yarışmacılar moral depoladı.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım devam ederken, ada halkının oylama ile Survivor'a veda edecek isim belli oldu. Survivor'dan elenecek kişi yarışmanın ilerleyen saatlerinde belli olacak.
Yunan yarışmacıların oyları ile Afroditti, Türk yarışmacıların oyları ile Ria bu haftanın ilk eleme adayları olmuştu.
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