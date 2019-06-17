Survivor'da yiyecek ödül oyununu kim kazandı?
Büyük finale kısa zaman kala, Survivor 2019'un ekranlara gelen 97. bölümünde yiyecek ödülü için kutu oyunu oynandı. Kazanan takımın çikolatalı kek kazancağı oyun, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Özellikle Bora ile Yusuf'un karşılaşması heyecanlı anlara sahne oldu. Peki, Survivor'da bu hafta ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlar.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile yayınlanan Survivor 2019'da büyük final heyecanı başladı. Sadece haftaların kaldığı finale geri sayım devam ederken Dominik'teki rakabette her geçen gün artmaya başladı. Survivor'un 17 Haziran tarihli ekranlara gelen 97. bölümünde kutu oyunu için siyah ve beyaz takım karşı karşıya geldi. İşte, Survivor'un 97. bölümüne dair bilgiler.
SURVİVOR'DA YİYECEK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIMIN OLDU?
Survivor 2019'un ekranlara gelen 97. bölümünde yiyecek ödülü için her iki takım da kutu oyunu oynadı. Yusuf ve Bora sayı yapabilmek için kıran kırana yarıştı. İkilinin performansı adeta göz doldurdu. Öte yandan, Nikos ile karşı karşıya gelen Emre oyun sırasında kural ihlali yaptığı için son bölümü tekrardan oynadı. Emre'nin hatası üzerine Bora sert eleştirilerde bulununca Emre sinir krizi geçirdi. Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde ödül oyununun kazananı ilerleyen dakikalarda belli olacak.
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