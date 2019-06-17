Survivor'da yiyecek ödül oyununu kim kazandı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da yiyecek ödül oyununu kim kazandı?
GeriTelevizyon Survivor'da yiyecek ödül oyununu kim kazandı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
17.06.2019 - 23:43, Son Güncelleme:

Survivor'da yiyecek ödül oyununu kim kazandı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da yiyecek ödül oyununu kim kazandı?

Büyük finale kısa zaman kala, Survivor 2019'un ekranlara gelen 97. bölümünde yiyecek ödülü için kutu oyunu oynandı. Kazanan takımın çikolatalı kek kazancağı oyun, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Özellikle Bora ile Yusuf'un karşılaşması heyecanlı anlara sahne oldu. Peki, Survivor'da bu hafta ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlar.

Türkiye-Yunanistan konsepti ile yayınlanan Survivor 2019'da büyük final heyecanı başladı. Sadece haftaların kaldığı finale geri sayım devam ederken Dominik'teki rakabette her geçen gün artmaya başladı. Survivor'un 17 Haziran tarihli ekranlara gelen 97. bölümünde kutu oyunu için siyah ve beyaz takım karşı karşıya geldi. İşte, Survivor'un 97. bölümüne dair bilgiler.

SURVİVOR'DA YİYECEK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIMIN OLDU?

Survivor 2019'un ekranlara gelen 97. bölümünde yiyecek ödülü için her iki takım da kutu oyunu oynadı. Yusuf ve Bora sayı yapabilmek için kıran kırana yarıştı. İkilinin performansı adeta göz doldurdu. Öte yandan, Nikos ile karşı karşıya gelen Emre oyun sırasında kural ihlali yaptığı için son bölümü tekrardan oynadı. Emre'nin hatası üzerine Bora sert eleştirilerde bulununca Emre sinir krizi geçirdi. Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde ödül oyununun kazananı ilerleyen dakikalarda belli olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
İlk öpücük!
Yüzükler takıldı
Kirazlarımızı ilk kez topladık
'Şahane bir baba olacaksın canım sevgilim'