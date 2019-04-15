Survivor'da yiyecek ödül oyununu kim kazandı?
TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da büyük final heyecanı devam ederken, yayınlanan 48. bölümde ödül oyunu oynandı. Programın 15 Nisan tarihinde ekranlara gelen bölümünde, yarışmacılar hamburger menü ödülü için rakiplerine karşı parkurda ter döktü. Peki, adaların birleşmesine kısa zaman kala, rekabetin arttığı Survivor'da yiyecek ödülünü kim kazandı? İşte, 15 Nisan tarihinde izleyici ile buluşan Survivor 2019'un 48. bölümünde ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar...
Türkiye - Yunanistan formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan ve severek takip edilen Survivor'un 48. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yiyecek ödülü için kıyasıya mücadele eden takımlardan biri hamburger menü ile karnını doyurdu. Peki, 15 Nisan tarihinde yayınlanan Survivor 2019'un 48. bölümünde yiyecek ödülünü kim kazandı?
SURVİVOR'DA YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Dominik'te mücadele devam ederken ve final için geri sayım başlarken, Survivor yarışmacıları yiyecek ödülü için parkurda ter döktü. Survivor'un 15 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan 48. bölümünde yarışmacılar yiyecek ödülü için siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı yarıştı. Hamburger ödülünü 10'a 8 beyaz takım kazandı. Ödül oyunu sonrası Dalaka ve Tony arasında tartışma yaşanırken, diğer yarışmacıların araya girmesi ile tartışma son buldu.
EMRE İZLEYENLERİ KORKUTTU
Survivor 2019’un 48. Bölümünde oynanan ödül oyununun ardından yarışmacı emre bir anda yere yığıldı. Diğer yarışmacılar Emre’nin yardımına koşarken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Emre’nin düşmesi izleyicileri ve yarışmacıları korkuttu.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Survivor 2019'un 24. bölümünde yarışmacılar dominik'e veda etmesini istedikleri adayı belirledi. Ada konseyi, bu hafta Yunan yarışmacılardan Survivor'a veda edecek ismi oyladı. Survivor Türkiye Yunanistan'da bu hafta ilk eleme adayı beyaz takımdan Tony oldu. İkinci eleme adayı ise Kyriakos oldu.
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