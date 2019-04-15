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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 23:57, Son Güncelleme:

Survivor'da yiyecek ödül oyununu kim kazandı?

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Survivor'da yiyecek ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da büyük final heyecanı devam ederken, yayınlanan 48. bölümde ödül oyunu oynandı. Programın 15 Nisan tarihinde ekranlara gelen bölümünde, yarışmacılar hamburger menü ödülü için rakiplerine karşı parkurda ter döktü. Peki, adaların birleşmesine kısa zaman kala, rekabetin arttığı Survivor'da yiyecek ödülünü kim kazandı? İşte, 15 Nisan tarihinde izleyici ile buluşan Survivor 2019'un 48. bölümünde ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar...

Türkiye - Yunanistan formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan ve severek takip edilen Survivor'un 48. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yiyecek ödülü için kıyasıya mücadele eden takımlardan biri hamburger menü ile karnını doyurdu. Peki, 15 Nisan tarihinde yayınlanan Survivor 2019'un 48. bölümünde yiyecek ödülünü kim kazandı?

SURVİVOR'DA YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Dominik'te mücadele devam ederken ve final için geri sayım başlarken, Survivor yarışmacıları yiyecek ödülü için parkurda ter döktü. Survivor'un 15 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan 48. bölümünde yarışmacılar yiyecek ödülü için siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı yarıştı. Hamburger ödülünü 10'a 8 beyaz takım kazandı. Ödül oyunu sonrası Dalaka ve Tony arasında tartışma yaşanırken, diğer yarışmacıların araya girmesi ile tartışma son buldu.

EMRE İZLEYENLERİ KORKUTTU

Survivor 2019’un 48. Bölümünde oynanan ödül oyununun ardından yarışmacı emre bir anda yere yığıldı. Diğer yarışmacılar Emre’nin yardımına koşarken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Emre’nin düşmesi izleyicileri ve yarışmacıları korkuttu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Survivor 2019'un 24. bölümünde yarışmacılar dominik'e veda etmesini istedikleri adayı belirledi. Ada konseyi, bu hafta Yunan yarışmacılardan Survivor'a veda edecek ismi oyladı. Survivor Türkiye Yunanistan'da bu hafta ilk eleme adayı beyaz takımdan Tony oldu. İkinci eleme adayı ise Kyriakos oldu. 

 

 

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