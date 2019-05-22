Survivor'da yaşam evi ödülünü kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor Türkiye-Yunanistan, birbirinden heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor. Survivor'da kıyasıya mücadeleler yaşayan yarışmacılar, 76. bölümde, yaşam evi ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor 2019'un 76. bölümünde yaşam evi ödülünü hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un 76. bölümünde yaşananlar.
Büyük finale doğru heyecan ve rekabetin kızıştığı Survivor 2019'un 22 Mayıs tarihinde yayınlanan 76. bölümde, yarışmacılar yaşam evinde patates kızartması, şakşuka, şinitzel ödül oyunu için rakiplerine karşı mücadele etti. Ödül oyununu kazanan yarışmacılar karınlarını doyurarak yarışmaya motive oldu. İşte, Survivor 2019'un 76. bölümünde ödül oyununu kazanan takım...
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 76. bölümünde takımlar yaşam evi ödülü için parkurda karşı karşıya geldi. Rekabetin giderek attığı programda Büşra, sayıyı kaybedince gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, Sude parkurda gösterdiği performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Bora ile karşı karşıya gelen Yusuf ise rakibine kaptırdığı sayı sonrası adeta çılgına döndü. Survivor'un 76. bölümünde ödül oyununu 10'a 8 beyaz takım kazandı. Beyaz takım ödül sonrası yarışmaya motive oldu.
HİKMET SAKATLANMIŞTI
Survivor'un geçtiğimiz bölümünde, Hikmet sakatlanmıştı. Yarışmacının sunucularından Sakis, Hikmet'in sakatlığı hakkında ada konseyinde önemli açıklamalarda bulundu. Sakis, Hikmet'in hastanede olduğu ve henüz durumunun netlik kazanmadığını aktardı. Seda ise Hikmet'in eksikliğinin parkurlara yansıdığını, yarışmasa bile yanlarında olmasının kendilerine fayda sağlayacağını ifade etti. Hikmet'in sağlık durumu ile ilgili Survivor'da henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
BU HAFTA SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım devam ederken, ada halkının oylama ile Survivor'a veda edecek isim açıklandı. Survivor'dan bu hafta Ria, adaya veda eden isim oldu.
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