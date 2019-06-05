Survivor'da yaşam evi ödülünü hangi takım kazandı?
Survivor 2019'da büyük finale doğru rekabet giderek artarken, ekranlara gelen 88. bölümde yarışmacılar yaşam evi ödülünü kazanmak için yarıştı. Geçtiğimiz bölümde yaşanan elemenin ardından parkurda karşı karşıya gelen beyaz ve siyah takım, yaşam evine gidebilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, yarışmacılar için öenm yaşıyan yaşam evi ödül oyununu Survivor Türkiye-Yunanistan'da hangi takım kazandı?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın geçtiğimiz bölümünde haftanın elemesi yapılmıştı. Elemenin ardından, finale doğru rekabet iyice kızıştı. 5 Haziran akşamı seyirci ile buluşan Survivor 2019'da yaşam evi ödülü heyecanı yaşandı. Peki, yaşam evi ödülünü kim kazandı? İşte, Survivor'un 88'inci bölümünde yaşananlar.
SURVİVOR'DA YAŞAM EVİ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 88. bölümünde yaşam evi ödülü için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Her geçen gün rekabetin arttığı Dominik'te siyah ve beyaz takım yaşam evi ödülünü kazanmak için elinden geleni yaptı. Ödül oyununda Yunan yarışmacı Kyriakos sakatlık yaşadı. Kyriakos sakatlığına rağmen oyuna devam etti. Öte yandan Dimitra ve Afroditi ödül oyununda karşı karşıya geldi. Dimitra oyun sırasında Afroditi'ya karşı aldığı sayıya inanamadı. Yaşam evi ödül oyununu Survivor'da bu hafta siyah takım kazandı. Ödül oyununu kazanan siyah takım moral depoladı.
SURVİVOR'DAN BU HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor Türkiye-Yunanistan'da bu hafta eleme adayları Büşra ve Okay olarak belirlenmişti. İzleyicilerin verdiği kararla Survivor 2019'da bu hafta elenen isim Büşra oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle