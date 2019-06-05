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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.06.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

Survivor'da yaşam evi ödülünü hangi takım kazandı?

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Survivor'da yaşam evi ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor 2019'da büyük finale doğru rekabet giderek artarken, ekranlara gelen 88. bölümde yarışmacılar yaşam evi ödülünü kazanmak için yarıştı. Geçtiğimiz bölümde yaşanan elemenin ardından parkurda karşı karşıya gelen beyaz ve siyah takım, yaşam evine gidebilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, yarışmacılar için öenm yaşıyan yaşam evi ödül oyununu Survivor Türkiye-Yunanistan'da hangi takım kazandı?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın geçtiğimiz bölümünde haftanın elemesi yapılmıştı. Elemenin ardından, finale doğru rekabet iyice kızıştı. 5 Haziran akşamı seyirci ile buluşan Survivor 2019'da yaşam evi ödülü heyecanı yaşandı. Peki, yaşam evi ödülünü kim kazandı? İşte, Survivor'un 88'inci bölümünde yaşananlar.

SURVİVOR'DA YAŞAM EVİ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 88. bölümünde yaşam evi ödülü için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Her geçen gün rekabetin arttığı Dominik'te siyah ve beyaz takım yaşam evi ödülünü kazanmak için elinden geleni yaptı. Ödül oyununda Yunan yarışmacı Kyriakos sakatlık yaşadı. Kyriakos sakatlığına rağmen oyuna devam etti. Öte yandan Dimitra ve Afroditi ödül oyununda karşı karşıya geldi. Dimitra oyun sırasında Afroditi'ya karşı aldığı sayıya inanamadı. Yaşam evi ödül oyununu Survivor'da bu hafta siyah takım kazandı. Ödül oyununu kazanan siyah takım moral depoladı.

SURVİVOR'DAN BU HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da bu hafta eleme adayları Büşra ve Okay olarak belirlenmişti. İzleyicilerin verdiği kararla Survivor 2019'da bu hafta elenen isim Büşra oldu.

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