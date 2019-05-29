Survivor'da yaşam evi ödül oyununu kim kazandı?
Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor 2019'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. İlgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'ın 82. bölümünde yaşam evi ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, 29 Mayıs tarihli Survivor'da yaşam evi ödülünü hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlar.
Survivor Türkiye-Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde eski yarışmacıların programa dahil olması ile heyecan da fazla arttı. Survivor'da rekabetin yaşandığı ödül oyununda bu hafta beyaz ve siyah takım karşı karşıya geldi. Yaşam evi ödülü için iki takım kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor 2019'un 82. bölümünde yaşam evi ödülünü kim kazandı? İşte, merak edilenler.
YAŞAM EVİ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 82. bölümünde nefes kesen mücadele ekranlara geldi. Yarışmacılar için büyük önem taşıyan yaşam evi ödül oyunund siyah ve beyaz takım parkurda ter dökdü. 29 Mayıs tarihli Survivor 2019'un 82. bölümünde yaşam evi ödül oyununu 10'a 8 beyaz takım kazandı. Ödül sonrası yarışmacılar yaşam evinde yedikleri yemek sonrası moral depoladı.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANMIŞTI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 81. bölümünde ödül oyunu sonrası sembol mücadelesi yaşandı. Yarışmacılar için büyük ödem taşıyan sembol oyununda adeta nefes kesen anlar yaşandı. Bu hafta sembol oyununu erkeklerde Yusuf kadınlarda ise Sude kazandı.
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