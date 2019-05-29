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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

Survivor'da yaşam evi ödül oyununu kim kazandı?

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Survivor'da yaşam evi ödül oyununu kim kazandı?

Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor 2019'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. İlgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'ın 82. bölümünde yaşam evi ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, 29 Mayıs tarihli Survivor'da yaşam evi ödülünü hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlar.

Survivor Türkiye-Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde eski yarışmacıların programa dahil olması ile heyecan da fazla arttı. Survivor'da rekabetin yaşandığı ödül oyununda bu hafta beyaz ve siyah takım karşı karşıya geldi. Yaşam evi ödülü için iki takım kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor 2019'un 82. bölümünde yaşam evi ödülünü kim kazandı? İşte, merak edilenler.

YAŞAM EVİ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2019'un 82. bölümünde nefes kesen mücadele ekranlara geldi. Yarışmacılar için büyük önem taşıyan yaşam evi ödül oyunund siyah ve beyaz takım parkurda ter dökdü. 29 Mayıs tarihli Survivor 2019'un 82. bölümünde yaşam evi ödül oyununu 10'a 8 beyaz takım kazandı. Ödül sonrası yarışmacılar yaşam evinde yedikleri yemek sonrası moral depoladı.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANMIŞTI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 81. bölümünde ödül oyunu sonrası sembol mücadelesi yaşandı. Yarışmacılar için büyük ödem taşıyan sembol oyununda adeta nefes kesen anlar yaşandı. Bu hafta sembol oyununu erkeklerde Yusuf kadınlarda ise Sude kazandı.

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