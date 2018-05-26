Survivor'da Türkiye ödülünü kim kazandı? İşte büyük ödülü kazanan takım
Survivor'da bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir ödül oyunu heyecanı yer aldı. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta Türkiye'ye seyahat ödülünü kazanmak için mücadele verdiler. Oyun alanında oldukça zorlu bir parkur yer aldı. Peki, Survivor'da Türkiye ödülünü kim kazandı? İşte büyük ödülü kazanan takım.
Ekranların en zorlu ve heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça kritik bir ödül için mücadele verdiler. Ödül Türkiye ödülüydü ve ödülü kazanan takım ailesiyle görüşme imkanı yakalayacaktı. Canla başla savaşan iki takım arasından gülen taraf sadece bir takım oldu. Peki, Survivor'da Türkiye ödülünü kim kazandı? İşte büyük ödülü kazanan takım.
BÜYÜK ÖDÜLÜN İLK ETABINI KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı arasında Türkiye ödülü heyecanı yer aldı. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ödül iki etaptan oluştu. Oyunun ilk etabı bu akşam oynandı. İki takımda ödülün ilk etabını kazanıp rahat bir nefes almak istiyordu. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı 10-7'lik skorla gönüllüler oldu ve gönüllüler avantajı sağladı.
TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta iki takım yarışmacıları arasında Türkiye ödülü heyecanı yer aldı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bu ödülün ayrıntılarını açıklanmıştı ve yarışmacılar çılgına dönmüştü. Ödülü kazanan takım Türkiye'ye gidip ailesiyle görüşme fırsatı yakalayacaktı. İstedikleri her şeyi yapabilecek olan yarışmacılar ödülü kazanmak için son ana kadar mücadele verdiler. Fakat gülen taraf gönüllüler takımı oldu ve gönüllüler takımı Survivor'ın bu yılki en büyük ödülünü kazandılar.
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