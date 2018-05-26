Survivor'da Türkiye ödülünü kim kazandı? İşte büyük ödülü kazanan takım

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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26.05.2018 - 00:18, Son Güncelleme:

Survivor'da Türkiye ödülünü kim kazandı? İşte büyük ödülü kazanan takım

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Survivor'da Türkiye ödülünü kim kazandı? İşte büyük ödülü kazanan takım

Survivor'da bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir ödül oyunu heyecanı yer aldı. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta Türkiye'ye seyahat ödülünü kazanmak için mücadele verdiler. Oyun alanında oldukça zorlu bir parkur yer aldı. Peki, Survivor'da Türkiye ödülünü kim kazandı? İşte büyük ödülü kazanan takım.

Ekranların en zorlu ve heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça kritik bir ödül için mücadele verdiler. Ödül Türkiye ödülüydü ve ödülü kazanan takım ailesiyle görüşme imkanı yakalayacaktı. Canla başla savaşan iki takım arasından gülen taraf sadece bir takım oldu. Peki, Survivor'da Türkiye ödülünü kim kazandı? İşte büyük ödülü kazanan takım.

BÜYÜK ÖDÜLÜN İLK ETABINI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı arasında Türkiye ödülü heyecanı yer aldı. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ödül iki etaptan oluştu. Oyunun ilk etabı bu akşam oynandı. İki takımda ödülün ilk etabını kazanıp rahat bir nefes almak istiyordu. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı 10-7'lik skorla gönüllüler oldu ve gönüllüler avantajı sağladı.

TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta iki takım yarışmacıları arasında Türkiye ödülü heyecanı yer aldı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bu ödülün ayrıntılarını açıklanmıştı ve yarışmacılar çılgına dönmüştü. Ödülü kazanan takım Türkiye'ye gidip ailesiyle görüşme fırsatı yakalayacaktı. İstedikleri her şeyi yapabilecek olan yarışmacılar ödülü kazanmak için son ana kadar mücadele verdiler. Fakat gülen taraf gönüllüler takımı oldu ve gönüllüler takımı Survivor'ın bu yılki en büyük ödülünü kazandılar. 

 

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