Survivor'da Turabi ve Hakan kavgasının ardından kritik kararlar alındı

Survivor 2018 yarışması olaylı başladı ve adanın ilk kavgası yarış alanında oldu. Turabi'nin sürekli Cumali'yi seçmesine sinirlenen Hakan, Turabi parkura doğru ilerlerken ona laf attı. Sürekli Cumali'yi seçtiği için Turabi'yi eleştiren Hakan, kendisini seçmesi içinde Turabi'ye söylemde bulundu.
Bunun üzerine gerilen ortamda arayada girenlerin sert tavırlar içerisinde olmasıyla birlikte tartışma kavga dönüştü fakat olaylar çok büyümeden yarışmacılar sakinleşmeyi başardı. Acun Ilıcalı'nın uyarıları üzerine tansiyon biraz daha düştü ve yarışmacıların söz almasıyla kavga sonuçlandı.
'BANA TEŞEKKÜR EDECEKSİNİZ'
Turabi tartışmanın ardından gönüllüler takımına doğru dönerek, 'yarın öbür gün bu arkadaş sırtınıza kılıçları sapladığında sen haklıymışsın diyeceksiniz. O günlerde gelecek, daha Hakan'ı tanımıyorsunuz, tanıdığınızda gelip bana teşekkür edeceksiniz ama daha zamanı var iyi tanıyın onu dedi.
'SAHADA KARŞIMA ÇIK HODRİ MEYDAN'
Hakan, Turabi'nin sözlerine cevap vermek yerine bundan sonra cevaplarımı sana sahada vereceğim diyerek Turabi'ye hodri meydan mesajı verdi.. Yarışmalarda kendisini seçmesini söyleyen Hakan, Turabi'nin sürekli Cumali'yi seçmesini de eleştirdi..
ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇEN İSİM BELLİ OLDU
Survivor'da dün akşam bir de takım değişikliği yaşandı. Kızlar grubundaki dengesizliği ortadan kaldırmak için bir yarışmacı gönüllüler takımından, ünlüler takımına geçmesi gerekiyordu. Yapılan oylama sonucunda Ecem Karaağaç ünlüler takımına geçen isim oldu
ACUN ILICALI YENİ SÜRPRİZLERİ AÇIKLADI
Acun Ilıcalı program sonu yaptığı açıklama da Survivor yarışmasına '2'şer yarışmacının daha dahil olacağını açıklarken, birleşmeye kadar diskalifiye veya sakatlık olursa yarışmacı eklenmeyecek ve takımlar eksilirse bile o şekilde yarışlar devam edecek' diyerek yeni kuralları açıkladı
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