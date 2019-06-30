Survivor'da sıralama oyununu kim kazandı?
30 Haziran'da final yapılacak Survivor'da, finale kalan yarışmacılar sıralama oyununda karşı karşıya geldi. Yarı final için iki sıralama oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılardan iki kişi yarı finali garantilerken oyunlarda kaybeden iki isim ise SMS oylamasına kalacak. SMS oylamasında kazanan yarışmacı ise yarı finale kalan üçüncü isim olacak. Peki, Survivor'da sıralama oyununu kim kazandı?
Survivor 2019'un dün akşam ekranlara gelen 108. bölümünde sıralama oyunu heyecanı vardı. Survivor Türkiye Yunanistan yüz sekizinci bölümde finale kalan Türk yarışmacılar sıralama oyununda karşı karşıya geldi. Yarı final için iki sıralama oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılardan iki kişi yarı finali garantilerken oyunlarda kaybeden iki isim ise SMS oylamasına kalacaktı.
Oyunu ilk kazanan yarışmacı Yusuf oldu, ikinci Okay en son Seda kazandı. İlk kaybeden Emre oldu. Emre yarı final öncesinde oylamaya çıkacak.
İkinci oyunda ise Emre ile birlikte oylamaya çıkacak ikinci yarışmacı netleşti. Seda, Okay ve Yusuf arasında oynanan oyunda galip gelen isim Okay oldu, ikinci isim ise Yusuf oldu. Emre ve Seda ise yarı final için oylamaya kalan isimler oldu.
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