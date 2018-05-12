Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor’da bu akşam ne oldu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.05.2018 - 00:33, Son Güncelleme:

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor’da bu akşam ne oldu?

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Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor’da bu akşam ne oldu?

Birleşme partisine sayılı günler kala ekranlara gelen Survivor'un 68. bölümünde sembol oyunu ve yemek ödülü heyecanı vardı. Kazanmak için varlarını yoklarını ortaya koyan ünlüler ve gönüllüler takımı oyuncuları ödüllere sahip olmak için mücadele etti. Peki, yemek ödülünü kim kazandı? Sembol oyununun galibi kim oldu?

Survivor 2018'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu geceki bölümde yarışmacılar sembol oyunu ve yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Son ana kadar devam eden mücadelelerin galibinin kim olduğunu merak eden vatandaşlar ise Survivor 2018'de bu akşam kazananların kim olduğunu sorguluyor. Peki, yemek ödülünü kim kazandı? Sembol oyununu kim kazandı?

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın son bölümünde sembol oyunu heyecanı yaşandı. Karşı karşıya gelen yarışmacılar, aileleriyle görüşebilme imkanı için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor’da sembol oyununu kim kazandı? İlk isim hangi takımdan çıktı? İşte, sembol oyununun galipleri...

Hem fiziksel hem de psikolojik olarak savaş veren yarışmacılar, bugün sembol oyununun yarı finali için yarıştı. Ailelerine olan özlemlerini sık sık dile getiren Gönüllüler ve All Star kadrosu, aylar sonra onları görme fırsatı yakalamak için kıyasıya mücadele etti. Erkeklerde Adem Kılıççı ve Hilmi Cem finale kaldı. Kadınlarda finale kalan isimler ise Yağmur Banda ve Damla Can oldu.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'un bu akşam ekranlara gelen bölümünde sembol oyununun yanı sıra, yemek ödülü heyecanı da yaşandı. Bu akşam için belirlenen ödül nefis İtalyan yemeği lazanya oldu. Heyecan dolu oyunun sonunda lazanyayı gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı ödül oyununda rakibine 10-3 gibi bir skorla üstünlük kurdu.

SURVİVOR’DA BU AKŞAM BAŞKA NELER OLDU?

Sembol oyununda Adem Kılıççı ile mücadele eden Turabi Çamkıran, oyun sırasında hem elinden hem de ayağından sakatlık geçirdi.

Sembol oyununda Birsen Bekgöz ile karşılaşan Merve Aydın puanı rakibine kaptırıp elenmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor 2018'de ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı bu kez kendi aralarında mor puan ödülü için yarıştılar.

Gönüllüler takımı yarışmacıları kazandıkları ödül oyunu sonrası mor odanın keyfini çıkardılar ve annelerinin kalacakları oteli seçtiler.

DÜN AKŞAM NE OLMUŞTU?

Survivor 2018'in 10 Mayıs ekranlara gelen bölümünde ödül oyunu mücadelesi vardı. Kazanan takımın alacağı ödüller ise, meyve sıkacağı ve sandviç olarak belirlendi. Moral ve motivasyonlarını yükseltmek için her iki takımda ödüle sahip  olmak istedi ve büyük mücadele örneği sergiledi. Zorlu mücadelenin sonunda gecenin galibi Gönüllüler Takımı oldu. Gönüllüler ödül oyununu 10-7'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte, Gönüllüler Takımı meyve sıkacağı ve sandviçin  sahibi oldu.

Öte yandan, ödül oyunu sürerken tatsız bir olay meydana geldi. Oyun sırasında dizi esneyen Anıl mücadele sonrasında yerde kaldı, Metin Kuş müdahalede bulundu. Öte yandan bu akşam ekranlara gelen bölümde, Turabi ada konseyinde takımın  tamamı tarafından yazılıp eleme adayı olmasının ardından aldığı bireysellik kararının arkasında yatan sebepleri açıkladı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisi için nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı birleşme partisi öncesinde sürprizi duyurdu. Birleşme partisinde hem jüri olacak olan hem de şarkı söyleyecek olan ismin Aleyna Tilki olacağını açıkladı ve yarışmacıları 

oldukça şaşırttı. Yaptığı açıklamalarda ikinci gelecek isminde kim olacağını belirtti. Acun, birleşme partisine gelecek ikinci ismin İbrahim Büyükak olacağını belirtti.

Survivor 2018'de birleşme partisinin kesin olarak yapılacağı tarih belli değil ancak, birleşme partisinin 12 Mayıs Cumartesi ya da 13 Mayıs Pazar günü yayınlanacak olan bölümde ekranlara geleceği tahmin ediliyor.  Bu konuda kesin tarih belli olduğunda haberimizden okuyabilirsiniz.

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