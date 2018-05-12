Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor’da bu akşam ne oldu?
Birleşme partisine sayılı günler kala ekranlara gelen Survivor'un 68. bölümünde sembol oyunu ve yemek ödülü heyecanı vardı. Kazanmak için varlarını yoklarını ortaya koyan ünlüler ve gönüllüler takımı oyuncuları ödüllere sahip olmak için mücadele etti. Peki, yemek ödülünü kim kazandı? Sembol oyununun galibi kim oldu?
Survivor 2018'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu geceki bölümde yarışmacılar sembol oyunu ve yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Son ana kadar devam eden mücadelelerin galibinin kim olduğunu merak eden vatandaşlar ise Survivor 2018'de bu akşam kazananların kim olduğunu sorguluyor. Peki, yemek ödülünü kim kazandı? Sembol oyununu kim kazandı?
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’ın son bölümünde sembol oyunu heyecanı yaşandı. Karşı karşıya gelen yarışmacılar, aileleriyle görüşebilme imkanı için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor’da sembol oyununu kim kazandı? İlk isim hangi takımdan çıktı? İşte, sembol oyununun galipleri...
Hem fiziksel hem de psikolojik olarak savaş veren yarışmacılar, bugün sembol oyununun yarı finali için yarıştı. Ailelerine olan özlemlerini sık sık dile getiren Gönüllüler ve All Star kadrosu, aylar sonra onları görme fırsatı yakalamak için kıyasıya mücadele etti. Erkeklerde Adem Kılıççı ve Hilmi Cem finale kaldı. Kadınlarda finale kalan isimler ise Yağmur Banda ve Damla Can oldu.
YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'un bu akşam ekranlara gelen bölümünde sembol oyununun yanı sıra, yemek ödülü heyecanı da yaşandı. Bu akşam için belirlenen ödül nefis İtalyan yemeği lazanya oldu. Heyecan dolu oyunun sonunda lazanyayı gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı ödül oyununda rakibine 10-3 gibi bir skorla üstünlük kurdu.
SURVİVOR’DA BU AKŞAM BAŞKA NELER OLDU?
Sembol oyununda Adem Kılıççı ile mücadele eden Turabi Çamkıran, oyun sırasında hem elinden hem de ayağından sakatlık geçirdi.
Sembol oyununda Birsen Bekgöz ile karşılaşan Merve Aydın puanı rakibine kaptırıp elenmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Survivor 2018'de ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı bu kez kendi aralarında mor puan ödülü için yarıştılar.
Gönüllüler takımı yarışmacıları kazandıkları ödül oyunu sonrası mor odanın keyfini çıkardılar ve annelerinin kalacakları oteli seçtiler.
DÜN AKŞAM NE OLMUŞTU?
Survivor 2018'in 10 Mayıs ekranlara gelen bölümünde ödül oyunu mücadelesi vardı. Kazanan takımın alacağı ödüller ise, meyve sıkacağı ve sandviç olarak belirlendi. Moral ve motivasyonlarını yükseltmek için her iki takımda ödüle sahip olmak istedi ve büyük mücadele örneği sergiledi. Zorlu mücadelenin sonunda gecenin galibi Gönüllüler Takımı oldu. Gönüllüler ödül oyununu 10-7'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte, Gönüllüler Takımı meyve sıkacağı ve sandviçin sahibi oldu.
Öte yandan, ödül oyunu sürerken tatsız bir olay meydana geldi. Oyun sırasında dizi esneyen Anıl mücadele sonrasında yerde kaldı, Metin Kuş müdahalede bulundu. Öte yandan bu akşam ekranlara gelen bölümde, Turabi ada konseyinde takımın tamamı tarafından yazılıp eleme adayı olmasının ardından aldığı bireysellik kararının arkasında yatan sebepleri açıkladı.
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Survivor birleşme partisi için nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı birleşme partisi öncesinde sürprizi duyurdu. Birleşme partisinde hem jüri olacak olan hem de şarkı söyleyecek olan ismin Aleyna Tilki olacağını açıkladı ve yarışmacıları
oldukça şaşırttı. Yaptığı açıklamalarda ikinci gelecek isminde kim olacağını belirtti. Acun, birleşme partisine gelecek ikinci ismin İbrahim Büyükak olacağını belirtti.
Survivor 2018'de birleşme partisinin kesin olarak yapılacağı tarih belli değil ancak, birleşme partisinin 12 Mayıs Cumartesi ya da 13 Mayıs Pazar günü yayınlanacak olan bölümde ekranlara geleceği tahmin ediliyor. Bu konuda kesin tarih belli olduğunda haberimizden okuyabilirsiniz.
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