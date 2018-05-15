Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Sembol oyununda büyük final
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor 2018'in bu akşam ekranlara gelen yetmiş birinci bölümünde sembol oyunu finali heyecanı yaşandı. Erkek ve kadın yarışmacılardan birer kişinin ailesini görme şansını yakalayacağı Survivor'da, finale kalan dört yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Uzun süren mücadelelerin sonunda, ailesiyle görüşme hakkı elde eden iki yarışmacının kimler olduğu belli oldu. Peki, Survivor'da sembol finalinde kimler kazandı? Sembol oyununu kazanan erkek yarışmacı kim oldu? Sembol oyununun finalini hangi kadın yarışmacı kazandı?
Survivor 2018'de bu akşam, merakla beklenen sembol oyununun finali yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan yarı finalin ardından kadınlardan iki erkeklerden iki olmak üzere toplamda dört kişi finale kalmıştı. Büyük rekabete sahne olan sembol oyununun finalinde dört yarışmacı da var güçleriyle savaşarak aileleriyle görüşmek için sonuna kadar mücadele etti. Peki, sembol oyununu hangi yarışmacılar kazandı? İşte, Survivor 2018 sembol oyununun finali hakkında merak edilen tüm detaylar...
SURVİVOR 2018'DE SEMBOL OYUNU FİNALİ
Survivor’ın 14 Mayıs akşamı ekrana gelen son bölümünde sembol oyunu heyecanı yaşandı. Karşı karşıya gelen yarışmacılar, aileleriyle görüşebilme imkanı için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor’da sembol oyununu kim kazandı? İlk isim hangi takımdan çıktı? İşte, sembol oyununun kazananları...
Hem fiziksel hem de psikolojik olarak savaş veren yarışmacılar, bugün sembol oyununun finali için yarıştı. Ailelerine olan özlemlerini sık sık dile getiren yarışmacılar, aylar sonra onları görme fırsatı yakalamak için kıyasıya mücadele etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan yarı finalde, finale çıkmaya hak kazanan, Adem Kılıççı, Hilmi Cem, Yağmur Banda ve Damla Can büyük finali kazanarak ödüle ulaşmak için büyük gayret sarf etti. Oldukça zorlu bir parkurda geçen oyun sonrası. Büyük finali kazanan isimler, erkeklerde Adem Kılıççı olurken kadınlarda ise, Damla Can oldu. Bu sonuçla birlikte, Adem ve Damla'ya aileleriyle görüşme ve birlikte vakit geçirme imkanı tanınacak.
SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM NE OLDU?
Survivor 2018'in dün akşam ekranlara gelen 70. bölümünde birleşme partisi coşkusu vardı. Survivor 2018'in heyecanla beklenen 'birleşme partisi' 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Her sezon olduğu gibi "All Star" sezonunun birleşme partisinde de gelenek değişmedi ve yarışmacılar sahneye çıkıp şarkı söyledi. Survivor 2018'in birleşme partisinin sürprizleri Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak oldu. Şarkı yarışmasında finale kalan isimler Merve, Sema ve Adem oldu. Finale kalan yarışmacılar bir kez daha sahneye çıktı ve jüri bu isimlerden birini birinci seçti. 'Saydım' isimli şarkıyla finale kalan Merve Aydın, birinci oldu. Böylece bir sonraki sezonun birleşme partisine konuk olma imkanı yakaladı.
Büyük birleşme partisinden bir gün önce ise, futbol maçı heyecanı vardı. Heyecan dolu müsabakada ilk yarı 6-4'lük skorla bitti. İlk yarıyı Acun Medya ekibi önde kapatmış. Maç sonunda kazanan 13-9'luk skorla Acun Medya ekibi olmuştu.
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