Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Ödül oyununda heyecanlı anlar
Büyük finale geri sayımın başladığı Survivor 2019'da, siyah ve beyaz takım 101. bölümde ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Yemek ödülü için her iki takımın yarışmacılar da parkurda nefes kesen mücadele yaşadı. Ödül oyunu sonrası, Dominik'te sembol oyunu düzenlendi ve bir mücadele daha yaşandı. Peki, Survivor'da sembol oyunu ve yemek ödülünü kim kazandı? İşte, merak edilenler.
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 21 Haziran tarihinde ekranlara gelen yüz birinci bölümünde 5 yıldızlı otelde konaklama ve kova tavuk ödülü vardı. Geçen bölümde yapılan eleme sonrası, siyah ve beyaz takım ilk kez karşı karşıya geldi. Ödül oyununda eşleşen Okay ve Emre'nin atışları ise izleyenleri şaşkına çevrildi. Öte yandan, yarışmacılar sembol oyunu için bir kez daha parkura gitti. İşte, Survivor'un 101'inci bölümünde yaşananlar.
YEMEK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2019'da şampiyonluk için mücadele devam ediyor. Siyah ve beyaz takımın yarışmacılar 5 yıldızlı otelde konaklama ve kova tavuk ödülünü için yarıştı. Okay ve Bora'nın oyun sırasındaki arka arkaya atışları adeta göz doldurdu. Bora ise, oyun sırasında kaybettiği sayı sonrası çılgına döndü. Survivor'un 101. bölümünde ödül oyununu 10'a 9 beyaz takım kazandı.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ekranlara gelen nefes kesen ödül oyunu sonrası yarışmacılar sembol oyunu için eşleşti. Survivor 2019'ın 101. bölümünde sembol oyunu için kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Sembol oyununun kazananları yarışmanın ilerleyen saatlerinde belli olacak.
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