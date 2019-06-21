Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Ödül oyununda heyecanlı anlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da sembol oyununu kim kazandı? Ödül oyununda heyecanlı anlar
GeriTelevizyon Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Ödül oyununda heyecanlı anlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
21.06.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Ödül oyununda heyecanlı anlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Ödül oyununda heyecanlı anlar

Büyük finale geri sayımın başladığı Survivor 2019'da, siyah ve beyaz takım 101. bölümde ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Yemek ödülü için her iki takımın yarışmacılar da parkurda nefes kesen mücadele yaşadı. Ödül oyunu sonrası, Dominik'te sembol oyunu düzenlendi ve bir mücadele daha yaşandı. Peki, Survivor'da sembol oyunu ve yemek ödülünü kim kazandı? İşte, merak edilenler.

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 21 Haziran tarihinde ekranlara gelen yüz birinci bölümünde 5 yıldızlı otelde konaklama ve kova tavuk ödülü vardı. Geçen bölümde yapılan eleme sonrası, siyah ve beyaz takım ilk kez karşı karşıya geldi. Ödül oyununda eşleşen Okay ve Emre'nin atışları ise izleyenleri şaşkına çevrildi. Öte yandan, yarışmacılar sembol oyunu için bir kez daha parkura gitti. İşte, Survivor'un 101'inci bölümünde yaşananlar.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2019'da şampiyonluk için mücadele devam ediyor. Siyah ve beyaz takımın yarışmacılar 5 yıldızlı otelde konaklama ve kova tavuk ödülünü için yarıştı. Okay ve Bora'nın oyun sırasındaki arka arkaya atışları adeta göz doldurdu. Bora ise, oyun sırasında kaybettiği sayı sonrası çılgına döndü. Survivor'un 101. bölümünde ödül oyununu 10'a 9 beyaz takım kazandı.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranlara gelen nefes kesen ödül oyunu sonrası yarışmacılar sembol oyunu için eşleşti. Survivor 2019'ın 101. bölümünde sembol oyunu için kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Sembol oyununun kazananları yarışmanın ilerleyen saatlerinde belli olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Nikahtan ilk fotoğraf
 Aşıklar Bodrum'da
Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan tatile seçim arası
Zerrin Özer'e karar değiştirten telefon