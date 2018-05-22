Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? İşte sembolü kazanan yarışmacılar
Survivor'da sembol oyunlarındaki hırs ve mücadele, Kıbrıs finalinin yaklaşmasıyla birlikte artmaya başladı. Survivor'da bu hafta yarışmacılar sembol oyununu kazanıp, sembol biriktirmek adına mücadele ettiler. Bireysel olarak yarışan yarışmacılar son ana kadar mücadele etti. Peki, Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? İşte sembolü kazanan yarışmacılar.
Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam iki takım yarışmacıları da bireysel olarak sembol oyunu oynadılar. Sembol oyununda son ana kadar mücadele vardı. Kıbrıs'taki finale direkt olarak isimlerini yazdırmak isteyen yarışmacılar, sembolün önemini gayet iyi biliyorlardı. Peki, Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? İşte sembolü kazanan yarışmacılar.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta sembol oyununda mücadele eden yarışmacılar oldukça zorlu anlar yaşadılar. Zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılardan herkes bireysel olarak yarıştı. Bu hafta sembol ödülünün kazananları hem erkeklerde hem de kadınlarda ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımında sembolü kazanan isim, ayağındaki sakatlığa rağmen Turabi oldu. Bayanlarda ise kazanan isim ünlüler takımında Sema oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta ünlüler takımı adeta rüzgar gibi esti ve iki dokunulmazlık oyununu da kazandılar. Gönüllüler takımı da kaybedilen dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adaylarını belirledi. İlk dokunulmazlığın ardından takım kararıyla belirlenen isim Yağmur oldu. Ardından bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Hilmicem, Birsen'in ismini verdi. İkinci dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından ise oy eşitliğinden dolayı gönüllüler takımı Nagihan ve Damla'yı eleme adayı olarak belirledi. Gerçekleşen halk oylamasının ardından adaya veda eden isim Birsen Bekgöz oldu ve Survivor'a veda etti.
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