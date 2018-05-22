Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? İşte sembolü kazanan yarışmacılar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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22.05.2018 - 23:00, Son Güncelleme:

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? İşte sembolü kazanan yarışmacılar

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Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? İşte sembolü kazanan yarışmacılar

Survivor'da sembol oyunlarındaki hırs ve mücadele, Kıbrıs finalinin yaklaşmasıyla birlikte artmaya başladı. Survivor'da bu hafta yarışmacılar sembol oyununu kazanıp, sembol biriktirmek adına mücadele ettiler. Bireysel olarak yarışan yarışmacılar son ana kadar mücadele etti. Peki, Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? İşte sembolü kazanan yarışmacılar.

Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam iki takım yarışmacıları da bireysel olarak sembol oyunu oynadılar. Sembol oyununda son ana kadar mücadele vardı. Kıbrıs'taki finale direkt olarak isimlerini yazdırmak isteyen yarışmacılar, sembolün önemini gayet iyi biliyorlardı. Peki, Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? İşte sembolü kazanan yarışmacılar.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta sembol oyununda mücadele eden yarışmacılar oldukça zorlu anlar yaşadılar. Zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılardan herkes bireysel olarak yarıştı. Bu hafta sembol ödülünün kazananları hem erkeklerde hem de kadınlarda ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımında sembolü kazanan isim, ayağındaki sakatlığa rağmen Turabi oldu. Bayanlarda ise kazanan isim ünlüler takımında Sema oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta ünlüler takımı adeta rüzgar gibi esti ve iki dokunulmazlık oyununu da kazandılar. Gönüllüler takımı da kaybedilen dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adaylarını belirledi. İlk dokunulmazlığın ardından takım kararıyla belirlenen isim Yağmur oldu. Ardından bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Hilmicem, Birsen'in ismini verdi. İkinci dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından ise oy eşitliğinden dolayı gönüllüler takımı Nagihan ve Damla'yı eleme adayı olarak belirledi. Gerçekleşen halk oylamasının ardından adaya veda eden isim Birsen Bekgöz oldu ve Survivor'a veda etti.

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