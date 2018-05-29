Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?
Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra sembol oyunları da oldukça önem arz ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları bu akşam bireysel olarak sembol oyunu oynadılar. Kıbrıs finali yolunda önemli olan sembolleri toplamaya çalışan yarışmacılar oldukça zorlu anlar yaşadı. Peki, Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?
Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı sembol oyunu mücadelesi için karşı karşıya geldiler. Oldukça zorlu parkurda hırslarıyla mücadele eden yarışmacılar sembolü kazanmak istiyordu. Peki, Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? İşte heyecan dolu oyundan detaylar.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı arasında sembol oyunu mücadelesi yer aldı. Her hafta 2 kez oynanan sembol oyunlarında, en çok sembol toplayan yarışmacılar, Kıbrıs yolunda oldukça avantajlı bir hal alacak. Bireysel olarak birbirleriyle yarışan yarışmacılardan bu hafta hem erkeklerde hem de kadınlarda sembolü kazanan isimler gönüllüler takımından çıktı. Erkeklerde sembolü kazanan isim finalde Turabi'yi yenen Hilmicem oldu. Kadınlarda ise finalde Sema'yı eleyerek geçen Damla sembolün sahibi oldu.
SURVİVOR’DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018'de bu hafta her haftanın ilk günü olduğu gibi eleme heyecanı vardı. Konsept gereği haftada iki kez yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından, hem ünlüler hem de gönüllüler takımından ikişer yarışmacı eleme potasına çıktı. Kritik SMS oylaması sonucu ise bu hafta elenen isim belli oldu.
Yapılan halk oylaması sonucu adaya veda eden isim gönüllüler takımından Yağmur Banda oldu. Dokunulmazlık oyunlarındaki şansızlığını sürdüren gönüllüler takımı bu sonuçla birlikte finale kısa bir süre kala bir kişi daha eksildi.
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