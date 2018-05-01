Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?
Survivor'da sembol oyunlarında bireysel hırs ve mücadele artmaya devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışması Survivor'da bu akşam sembol mücadelesi yer aldı. Oyunlarda yarışmacılar direk finale kalabilme adına sembol toplamaya devam ettiler. Peki, Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?
Survivor'da sembol heyecanı oyunlara yansımaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları bu akşam sembol oyununda kıran kırana bir mücadeleye imza attılar. Survivor'da Kıbrıs finaline gidebilmek adına birbirleriyle yarışan yarışmacıların tek hedefi sembolü kazanmaktı. Peki, Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Sembol oyunlarında bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam sembol toplayabilmek adına birbirleriyle mücadele ettiler. Yarışmacılar parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Ümit Karan'ın parkurda düştüğü an yarışmacıları oldukça korkuttu fakat Ümit Karan yapılan tedavinin ardından kendine geldi ve oyununa devam etti. Oynanan oyunların sonunda sembol oyunlarında tur atlayan isimler Hilmicem, Damla, Birsen, Yağmur, Turabi, Adem ve Merve oldu. Nagihan ve Mustafa Kemal sembole veda etti.
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