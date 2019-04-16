Survivor'da sembol ödülünü kimler kazandı? | İşte Survivor'un 49. bölümünde yaşananlar
TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı devam ederken, Dominik'te de mücadele giderek kızıştı. Survivor'un 16 Nisan tarihinde yayınlanan 49. bölümünde sembol oyunu ve yiyecek ödül oyunu oynandı. Gecenin sonunda ise eleme potasına giren bir yarışmacı adadan elenerek programa veda etti. Peki, Survivor'dan bu hafta kim elendi? Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? İşte, Survivor'un 49. bölümünde yaşananlar.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile TV8 ekranlarında yayınlanan ve her hafta bir yarışmacının Dominik'e veda ettiği Survivor 2019'un 16 Nisan tarihinde yayınlanan bölümünde heyecan yine doruktaydı. Survivor 2019'un 49. bölümünde erkekler ve kadınlarda iki yarışmacı sembol ödülünü kazandı. Survivor'ın ilerleyen saatlerinde ise eleme potasına ismi yazılan bir yarışmacı adaya veda etti. İşte, Survivor'un 16 Nisan 2019 tarihli son bölümünde yaşanan gelişmeler ve elenen yarışmacı....
SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANADI?
Survivor 2019'un 16 Nisan tarihinde yayınlanan 49. bölümünde kadınlar ve erkekler dokunulmazlık ödülü için parkurda mücadele verdi. Survivor'da sembol oyunundan önce seremonide yarışmacılara bin TL'lik hediye çeki müjdesi verildi. Sembol oyunu Survivor'da bu hafta erkeklerde Hikmet, kadınlarda ise Büşra kazandı.
YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Dominik'te büyük mücadele devam ederken, Survivor'un 49. bölümünde yarışmacılar yiecek ödülü için parkurda rakiplerine karşı yarıştı. Ödül oyununda Yunan yarışmacı Nikos talihsiz kaza yaşadı ve başı yarıldı. Nikos'a sağlık ekipleri müdahale ederken, çıtır tavuk-kola yiyecek ödülünü siyah takım kazandı.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor 2019'un 47. bölümünde yarışmacılar Dominik'e veda etmesini istedikleri adayı belirledi. Ada konseyi, bu hafta Yunan yarışmacılardan Survivor'a veda edecek ismi oyladı. Survivor Türkiye Yunanistan'da bu hafta ilk eleme adayı beyaz takımdan Tony oldu. İkinci eleme adayı ise Kyriakos oldu. Survivor'dan elenen isim yarışmanın ilerleyen saatlerinde belli olacak.
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