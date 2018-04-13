Survivor'da oyun sonunda gerginlik.. Nagihan ve Merve bir birine girdi!
Survivor yarışmasında ünlülerin galibiyet hakimiyeti sürerken, dün ödül oyununda gönüllüler takımı oyun kazanmayı başardı ve moralleri yerine geldi. Bu akşam yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Merve ve Nagihan'ın bir oyunun ardından bir birlerine girdikleri görülüyor. Peki Survivor'un yeni bölüm fragmanında bu akşam başka neler yaşanacak? İşte detaylar
Survivor yarışmasında gönüllüler takımı uzun zamandır süren galibiyet hasretine dün akşam kazandıkları oyunla son verdiler. İletişim oyununu kazanan gönüllüler takımı aileleri ile mesajlaşarak duygu dolu anlar yaşadılar.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça aç olan karınlarını doyurabilmek adına mücadele ettiler. Survivor'da 9 haftadır hiç ödül kazanamayan gönüllüler takımı oldukça aç durumdaydı ve Alp Kırşan ödülü açıkladığı an da adeta oyuna kilitlendiler. Atış ve beceri gerektiren oyunda yine ünlüler takımı fırtına gibi esti ve ödülü kazanan taraf oldular. Ödülü kazanan ünlüler takımı pirzola ve pilav ödülünü afiyetle yediler.
CUMALİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ
Survivor'da geçtiğimiz hafta ada konseyinin ardından Nagihan'dan Acun Ilıcalı'ya sürpriz bir istek gelmişti. Gönüllüler takımında yarışan Nagihan, takım arkadaşlarıyla konuştuğunu belirterek, takımının sayı kazanabilmesi adına Cumali'nin ünlüler takımına geçmesi yönünde, Acun Ilıcalı'ya talebini iletmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Acun Ilıcalı, Cumali'nin gönüllüler takımında devam etmesine karar verdi.
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