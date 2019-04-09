Survivor'da ödül oyununu kimler kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve severek takip edilen Survivor Türkiye-Yunanistan'ın bu hafta ekranlara gelen 43. bölümünde yiyecek ödül oyunu heyecanı yaşandı. Pizza-içecek ödülü için, yarışmacılar rakiplerine karşı mücadele ederek parkurda ter döktü. Pizza ödülü için yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı yarıştı. Gecenin sonunda bir takım yiyecek ödülünün sahibi oldu. İşte Survivor 2019'un 8 Nisan tarihinde yayınlanan 43. bölümünde ödül oyununu kazananlar ve son bölümde yaşananlar...
Türkiye-Yunanistan konsepti ile TV8 ekranlarında her hafta birbirinden farklı oyunlarla ekranlara gelen Survivor'un 8 Nisan tarihinde yayınlanan bölümünde eleme öncesi ödül oyunu rekabeti yaşandı. Zorlu mücadelenin yaşandığı oyunda yarışmacılar rakiplerine karşı ter döktü. Finale doğru rekabetin arttığı programda pizza-içecek ve kahvaltı ödülü için yarışmacılar yine zorlu anlar yaşadı. İşte, Survivor 2019'un 43. bölümünde ödül oyununu kazananlar...
PİZZA ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?
Siyah ve beyaz takım arasında her geçen gün rekabetin artmasıyla bu haftaki ödül oyununda da kıran kırana bir mücadele yaşandı. İlgiyle takip edilen yarışmanın 43. bölümde pizza ödülünü beyaz takım kazandı. Yarışmacılar yemek sonrası büyük moral depoladı ve yarışmaya daha çok motive oldu.
YARIŞMACILAR ARASINDA GERGİNLİK
Öte yandan ödül oyunu sırasında Yusuf'un yanlışlıkla elini Ria'ya çarpması sonucu Hikmet ve Yusuf arasında tartışma yaşandı. Yusuf'un Ria'dan özür dilemesiyle tansiyon da normale döndü.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'un geçtiğimiz bölümünde ada konseyinde, siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar toplandı ve adaya veda edecek isimleri belirledi. Survivor'da bu hafta elenecek ismin Türk takımından olacağı için, eleme potasına giren ikinci isim Melisa olarak seçildi. Siyah takımdan ilk eleme adayı ise Sude olarak belirlendi. Sude, eleme potasına giren isim olmasının, araba ödülünü kazanmasının neden olduğunu söyledi.
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