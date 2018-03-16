Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Yeni yarışmacıların performansı nefes kesti

Survivor 2018'de kıyasıya rekabet sürmeye devam ediyor. Her bölümüyle ayrı bir heyecan yaşatan Survivor'da bu akşam nefes kesen bir ödül oyunu mücadelesi gerçekleşti. İki takım yarışmacıları da oldukça aç olan karınlarını doyurmak adına mücadele ettiler. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'A 4 YENİ İSİM

Ödül oyunu başlamadan önce Alp Kırşan her iki takıma da sürprizler yaptı. All-Star takımına, gönüllüler takımına 2 yeni yarışmacının dahil olacağını söyledi. Yiğit Dikmen ve Elif Şadoğlu ünlüler takımına katılırken gönüllüler takımını da Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun dahil oldu. Gönüllüler takımına katılan iki isimde oldukça dikkat çekti. İlk oyunlarına çıkan yarışmacılar oldukça başarılı performans sergilediler.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın bu akşam oynanan ödül oyununda ödül tavuk ızgara ve salata olarak açıklandı ve eşleşmelerin ardından yeni yarışmacılar dahil olmak üzere oyun başladı.

Kıran kırana mücadelenin geçtiği Survivor'daki ikinci ödül oyununda All Star takımı rakibine 10-8'lik üstünlük kurdu ve ödülü kazanan takım oldu.

Son oyunda Sema ve Nevin Yanıt karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş geçen iki yarışmacı, atışlarda da kıyasıya mücadele etti. Ancak Sema, atışlarda daha iyi performans gösterince etabı kazandı ve ödülü All Star takımına kazandırdı.