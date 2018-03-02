Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler ve gönüllüler arasında nefes kesen kapışma

Survivor 2018'de büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bir ödül oyunu mücadelesinde daha karşı karşıya geldi. Son haftaların formda takımı ünlüler, bu hafta da oyunu kazanmak için sahaya çıktı. Gönüllüler takımı ise şanssızlıklarını kırıp mücadeleyi kazanmak için hırslandılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'in bu akşam yayınlanan bölümünde heyecan oldukça yüksekti. Takımlar ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Oyunları hep son anda kaybeden gönüllüler takımı, ünlüler takımına yine mağlup oldu. Oldukça hırslı yarışan tecrübeli ve hırslı ünlüler takımı mücadeleyi 10-4 kazandı. Ödülü kazanan ünlüler takımı sevdikleri şarkılarla buluşma şansını yakaladı.

ÜNLÜLER TAKIMI KAZANMAYA ALIŞTI

Survivor'da dün akşam oynanan ödül oyununda 4 aşamalı bir oyun oynandı. Ödül oyunun sahibi 10-4 skorla Ünlüler takımı oldu. Nihat ile Damla arasında oyun öncesinde yaşanan gerilim, oyundan sonra tatlıya bağlandı. Nihat, Damla'dan özür diledi.

Baraka için oynanan oyunda ise, Ümit Karan, Turabi, Anıl ve Ramazan karşı karşıya geldi. Ünlüler takımı barakayı da 5-0'lık skorla Gönüllüler'den almayı başardı.