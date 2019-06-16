Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın bu akşam ekranlara gelen 96. bölümde yarışmacılar teknoloji evinde sevdikleriyle iletişime geçebilmek için mücadele ettiler. Öte yandan bu gece bir de dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Dokunulmazlık oyununda Dimitra'nın atışlardaki performansı dikkatlerden kaçmadı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?
Finale adım adım yaklaşılan ve bu yıl Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor'un 96. bölümünde iletişim ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. İletişim ödülünü kazanan yarışamacılar yanlarında arkadaşlarını da ödüle götürmek için seçim yaptı. İşte, Survivor'da bu gece yaşananlar...
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın doksan altıncı bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında Dalaka ve Afroditi karşı karşıya geldi. Dalaka ve Afroditi'nin atışlardaki performansı adeta nefes kesti. Şu saat itibariyle kazanan henüz netleşmedi.
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan 96. bölümde yarışmacılar teknoloji evinde sevdikleriyle iletişime geçebilmek için mücadele ettiler. Ödüle giden isimler sevdikleriyle iletişime geçme şansı buldular.
Survivor Türkiye Yunanistan doksan altıncı bölümde oynanan iletişim oyununda kazanan Okay ve Seda beraberlerinde Sude ve Bora'yı ödüle götürdüler.
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