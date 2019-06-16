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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 23:47, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın bu akşam ekranlara gelen 96. bölümde yarışmacılar teknoloji evinde sevdikleriyle iletişime geçebilmek için mücadele ettiler. Öte yandan bu gece bir de dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Dokunulmazlık oyununda Dimitra'nın atışlardaki performansı dikkatlerden kaçmadı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Finale adım adım yaklaşılan ve bu yıl Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor'un 96. bölümünde iletişim ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. İletişim ödülünü kazanan yarışamacılar yanlarında arkadaşlarını da ödüle götürmek için seçim yaptı. İşte, Survivor'da bu gece yaşananlar...

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın doksan altıncı bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında Dalaka ve Afroditi karşı karşıya geldi. Dalaka ve Afroditi'nin atışlardaki performansı adeta nefes kesti. Şu saat itibariyle kazanan henüz netleşmedi.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan 96. bölümde yarışmacılar teknoloji evinde sevdikleriyle iletişime geçebilmek için mücadele ettiler. Ödüle giden isimler sevdikleriyle iletişime geçme şansı buldular.

Survivor Türkiye Yunanistan doksan altıncı bölümde oynanan iletişim oyununda kazanan Okay ve Seda beraberlerinde Sude ve Bora'yı ödüle götürdüler.

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