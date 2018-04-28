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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.04.2018 - 01:17, Son Güncelleme:

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2018 büyük oylama

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Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2018 büyük oylama

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de bu akşam büyük oylama heyecanı vardı. Nefes kesen mücadeleleriyle devam eden Survivor 2018 sezonunun 27 Nisan tarihli bölümünde ödül oyunu oynandı ayrıca, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde detaylarını açıkladığı büyük oylama sonlandı. Peki, Survior'da büyük oylama sonuçları açıklandı mı? Bu akşam ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Finale sayılı günler kala Survivor'da sürprizler bitmek bilmiyor. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı büyük oylama bu gece tamamlandı Sonuçların belli olmasının ardından vatandaşlar, Survivor 2018 büyük oylama sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, Survivor 2018 büyük oylama nasıl sonuçlandı?

SURVİVOR 2018 BÜYÜK OYLAMA SONUÇLARI

Acun Ilıcalı Survivor'da bir ilke imza attıklarını belirterek, finale 2 ay kala son defa toplu bir SMS oylaması yapacaklarını ve artık her hafta elemeye kalan yarışmacıların bu toplu oylamanın sonuçlarına göre eleneceğini söylemişti.

Bunun üzerine başlayan SMS oylaması sonuçlandı. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımından yarışmacılar oylama bitmeden önce son kez söz aldılar ve sevenlerinden destek beklediler. Tamamlanan oylamanın sonuçları ise henüz yarışmacılar ve seyircilerle paylaşılmadı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam büyük oylama heyecanın öncesinde ödül oyunu heyecanı da yaşandı. Ödül oyununda galip gelmek için tüm güçleriyle mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, ödülün sahibi olmak için büyük çaba sarf etti. 

Survivor'da bu hafta oldukça zorlu ve yorucu parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, lezzetli ödül için kazanmak zorundaydı. Nefes kesen mücadelede iki takımda oldukça yoruldu ve parkuru zor tamamladı. Ödül oyunun bu gece kazanını gönüllüler takımı oldu ve karnıyarık ile mor oda ödülünü almaya hak kazandı. Bu sonuçla birlikte ünlüler takımı yaklaşık 10 haftadır üst üste ödül oyunlarında kaybetmiş oldu.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta ünlüler takımı 2 kez dokunulmazlığı kaybederek, takımlarından arkadaşlarını potaya koydular. İlk dokunulmazlığın ardından takım kararıyla belirlenen isim Sahra oldu ve Sahra birinci eleme adayı oldu. İkinci ismi ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Elif belirledi ve Elif, Adem'in ismini verdi. Üçüncü aday ise ikinci dokunulmazlık oyununun ardından takım kararıyla Mustafa Kemal oldu.

Böylelikle eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olarak belirlendi. Bu akşam gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık oldu. Sahra böylelikle Survivor'a veda etti.

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