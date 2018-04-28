Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2018 büyük oylama
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de bu akşam büyük oylama heyecanı vardı. Nefes kesen mücadeleleriyle devam eden Survivor 2018 sezonunun 27 Nisan tarihli bölümünde ödül oyunu oynandı ayrıca, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde detaylarını açıkladığı büyük oylama sonlandı. Peki, Survior'da büyük oylama sonuçları açıklandı mı? Bu akşam ödül oyununu kim kazandı?
Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Finale sayılı günler kala Survivor'da sürprizler bitmek bilmiyor. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı büyük oylama bu gece tamamlandı Sonuçların belli olmasının ardından vatandaşlar, Survivor 2018 büyük oylama sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, Survivor 2018 büyük oylama nasıl sonuçlandı?
SURVİVOR 2018 BÜYÜK OYLAMA SONUÇLARI
Acun Ilıcalı Survivor'da bir ilke imza attıklarını belirterek, finale 2 ay kala son defa toplu bir SMS oylaması yapacaklarını ve artık her hafta elemeye kalan yarışmacıların bu toplu oylamanın sonuçlarına göre eleneceğini söylemişti.
Bunun üzerine başlayan SMS oylaması sonuçlandı. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımından yarışmacılar oylama bitmeden önce son kez söz aldılar ve sevenlerinden destek beklediler. Tamamlanan oylamanın sonuçları ise henüz yarışmacılar ve seyircilerle paylaşılmadı.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam büyük oylama heyecanın öncesinde ödül oyunu heyecanı da yaşandı. Ödül oyununda galip gelmek için tüm güçleriyle mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, ödülün sahibi olmak için büyük çaba sarf etti.
Survivor'da bu hafta oldukça zorlu ve yorucu parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, lezzetli ödül için kazanmak zorundaydı. Nefes kesen mücadelede iki takımda oldukça yoruldu ve parkuru zor tamamladı. Ödül oyunun bu gece kazanını gönüllüler takımı oldu ve karnıyarık ile mor oda ödülünü almaya hak kazandı. Bu sonuçla birlikte ünlüler takımı yaklaşık 10 haftadır üst üste ödül oyunlarında kaybetmiş oldu.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta ünlüler takımı 2 kez dokunulmazlığı kaybederek, takımlarından arkadaşlarını potaya koydular. İlk dokunulmazlığın ardından takım kararıyla belirlenen isim Sahra oldu ve Sahra birinci eleme adayı oldu. İkinci ismi ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Elif belirledi ve Elif, Adem'in ismini verdi. Üçüncü aday ise ikinci dokunulmazlık oyununun ardından takım kararıyla Mustafa Kemal oldu.
Böylelikle eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olarak belirlendi. Bu akşam gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık oldu. Sahra böylelikle Survivor'a veda etti.
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