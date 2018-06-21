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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.06.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Kenan Doğulu yarışmacıları coşturdu!

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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Kenan Doğulu yarışmacıları coşturdu!

Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kala ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı artmaya devam ediyor. Toplamda 8 kişi kalan yarışmacılar bireysel oyunlarla birlikte ödülleri kazanmak ve Survivor'a tutunmak için mücadele ediyorlar. Bu hafta gerçekleşen mini partiyle birlikte yarışmacılar Kenan Doğulu'nun şarkılarına eşlik ederek moral buldu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ve seyredilen yarışma programı Survivor'da bu hafta oldukça keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşandı. Geçtiğimiz gün oynanan dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları belli olmuştu. Bu akşam ise 8 kişi kalan yarışmacılar Kenan Doğulu'nun şarkılarına eşlik ederek moral buldular. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmanın bitmesine çok az bir zaman kala kaliteli barakada dinlenmek isteyen yarışmacılar bu akşam rahat uyuyabilmek adına mücadelelerini verdiler. zorlu parkurda yarışan yarışmacılar hem güzel yatakları kazanıp hem de güzel bir kahvaltı için yarıştılar. Erkeklerde ödülü kazanan isim Adem oldu ve yanına Murat'ı aldı. Bayanlarda ise Nagihan ödülün sahibi oldu ve o da yanına Damla'yı alarak bu güzel kahvaltıyı arkadaşlarıyla paylaştılar.

KENAN DOĞULU COŞTURDU!

Büyük finale çok az bir zaman kala toplamda 8 kişi kalan yarışmacılar bu akşam Kenan Doğulu'nun kumsalda çalıp söylediği şarkılara eşlik ettiler. Yapılacak olan eleme öncesi moral bulan yarışmacılar gece boyunca hem yemek yediler hem de güzel şarkılarla birlikte eğlendiler.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gerçekleşen ada konseyiyle birlikte, yarışmacıların verdiği kararla birlikte ilk eleme adayı Turabi oldu. İkinci ve üçüncü eleme adayını dokunulmazlık oyunlarını kazanan Nagihan ve Anıl belirledi. Anıl verdiği kararla ikinci eleme adayını Hakan olarak belirledi. Üçüncü eleme adayı ise Nagihan'ın kararıyla Murat oldu.

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