Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Kenan Doğulu yarışmacıları coşturdu!
Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kala ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı artmaya devam ediyor. Toplamda 8 kişi kalan yarışmacılar bireysel oyunlarla birlikte ödülleri kazanmak ve Survivor'a tutunmak için mücadele ediyorlar. Bu hafta gerçekleşen mini partiyle birlikte yarışmacılar Kenan Doğulu'nun şarkılarına eşlik ederek moral buldu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ve seyredilen yarışma programı Survivor'da bu hafta oldukça keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşandı. Geçtiğimiz gün oynanan dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları belli olmuştu. Bu akşam ise 8 kişi kalan yarışmacılar Kenan Doğulu'nun şarkılarına eşlik ederek moral buldular. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yarışmanın bitmesine çok az bir zaman kala kaliteli barakada dinlenmek isteyen yarışmacılar bu akşam rahat uyuyabilmek adına mücadelelerini verdiler. zorlu parkurda yarışan yarışmacılar hem güzel yatakları kazanıp hem de güzel bir kahvaltı için yarıştılar. Erkeklerde ödülü kazanan isim Adem oldu ve yanına Murat'ı aldı. Bayanlarda ise Nagihan ödülün sahibi oldu ve o da yanına Damla'yı alarak bu güzel kahvaltıyı arkadaşlarıyla paylaştılar.
KENAN DOĞULU COŞTURDU!
Büyük finale çok az bir zaman kala toplamda 8 kişi kalan yarışmacılar bu akşam Kenan Doğulu'nun kumsalda çalıp söylediği şarkılara eşlik ettiler. Yapılacak olan eleme öncesi moral bulan yarışmacılar gece boyunca hem yemek yediler hem de güzel şarkılarla birlikte eğlendiler.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Gerçekleşen ada konseyiyle birlikte, yarışmacıların verdiği kararla birlikte ilk eleme adayı Turabi oldu. İkinci ve üçüncü eleme adayını dokunulmazlık oyunlarını kazanan Nagihan ve Anıl belirledi. Anıl verdiği kararla ikinci eleme adayını Hakan olarak belirledi. Üçüncü eleme adayı ise Nagihan'ın kararıyla Murat oldu.
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