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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? | İşte Survivor'un 50. bölümünde yaşananlar

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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? | İşte Survivor'un 50. bölümünde yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2019'un 50. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmada büyük finale doğru heyecan devam ederken, 17 Nisan tarihinde yayınlanan bölümde yarışmacılar yaşam evine gidebilmek için parkurda ter döktü. Peki, Survivor'un 50. bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor'un 50. bölümünde yaşananlar.

Türkiye - Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'da finale doğru kıyasıya mücadele artarken, yarışmacılar 50. bölümde yaşam evine gidebilmek için yarıştı. Birleşme partisine kısa zaman kala oynanan ödül oyununda siyah ve beyaz takım ayrı ayrı yarıştı. Gecenin sonunda bir takım ödülü almaya hak kazandı. İşte Survivor'un 17 Nisan 2019 tarihli 50. bölümünde yaşananlar.

YAŞAM EVİNE KİM GİTTİ?

Survivor Türkiye - Yunanistan'ın 17 Nisan tarihli 50. bölümünde yarışmacılar yaşam evi ödülü için rakiplerine karşı parkurda ter döktü. survivor'da birleşme partisine az zaman kala oynanan yaşam evi ödül oyunu yarışmacılar için büyük önem taşıyor. Survivor yarışmacıları ödül oyununda siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı yarıştı. Survivor'un 50. bölümünde ödül oyununu 10'a 4 siyah takım kazandı. yarışmacılar ödül sonrası büyük moral depoladı.

SEDA ÇİLEDEN ÇIKTI

Survivor'da yarışmacılar yaşam evi ödülü için mücade etti. Ödül oyunu sonrası Elpia ve Sude ile karşı karşıya gelen Ria ve Büşra'nın sayı kaybetmesi üzerine Seda adeta çileden çıktı. Seda, oyun mekanizmasını düzeltmeyen takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

SURVİVOR'DANKİM ELENMİŞTİ?

 Survivor Türkiye-Yunanistan'da bu hafta eleme adayları Tony ve Kyriakos olarak belirlenmişti. İzleyicilerin verdiği kararla Survivor 2019'da bu hafta elenen isim Tony oldu. Tony, arkadaşlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.

 

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