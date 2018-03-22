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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.03.2018 - 23:51, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları

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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Ekranların herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilen programı Survivor'da bu akşam oldukça lezzetli bir ödül için iki takım yarışmacıları karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da kendinden geçti. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu mücadeleleri sürmeye devam ediyor. Karınları oldukça aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanabilmek adına kıran kırana mücadele etti. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da her geçen gün ödül oyunlarında heyecan artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen hentbol oyunu öncesinde açıklanan ödül iki takım yarışmacılarını da adeta çıldırttı. Ödül hamburger menüydü. Ödülü kazanan takım bu menülerden 2'şer tane yiyecekti. Maça iki takım yarışmacıları da oldukça sert başladı. Nagihan ve Sahra arasında oyun esnasında oldukça sert anlar yaşandı. Son ana kadar süren mücadelenin galibi henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta yaşanan eleme gecesiyle birlikte gönüllüler takımından adaya veda eden isim belli oldu. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında şanssızlıklarını sürdüren gönüllüler takımı arkadaşlarından 3 ismi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kalmıştı. Eleme potasına giren İpek, Birsen ve Ramazan arasında halk oylamasıyla gerçekleşti. Gelen SMS sonuçlarının ardından adaya veda eden isim gönüllüler takımından İpek Yaşar oldu.

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi artmaya devam ederken, oyun alanındaki hırsta artıyor. Karnı oldukça aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Oynanan ödül oyununda 2 ödül olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı iki takım yarışmacılarını da meraklandırdı. Ödül hem sucuk ekmek hem de kazanan takım Yunanistan takımıyla karşılaşacaktı. Son ana kadar süren yarışın kazananı ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı Yunanistan takımının karşısına
çıkma fırsatını yakaladı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN MAÇI NEFES KESTİ

Türkiye-Yunanistan maçı Milli duyguları kabartan bir maça sahne oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları ödül oyununu kazanan Yunanistan takımının karşısına çıkma fırsatını yakalamıştı. Oldukça zorlu olan parkurda Türkiye'yi temsil eden ünlüler takımı maça kötü başladı ve 3-0 geriye düştü. Geriden gelerek hırs yapan Türkiye skoru 5-5'e getirdi. Son ana kadar kıyasıya süren rekabette Türkiye-Yunanistan maçını kazanan takım Türkiye oldu.

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