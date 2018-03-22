Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu mücadeleleri sürmeye devam ediyor. Karınları oldukça aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanabilmek adına kıran kırana mücadele etti. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da her geçen gün ödül oyunlarında heyecan artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen hentbol oyunu öncesinde açıklanan ödül iki takım yarışmacılarını da adeta çıldırttı. Ödül hamburger menüydü. Ödülü kazanan takım bu menülerden 2'şer tane yiyecekti. Maça iki takım yarışmacıları da oldukça sert başladı. Nagihan ve Sahra arasında oyun esnasında oldukça sert anlar yaşandı. Son ana kadar süren mücadelenin galibi henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta yaşanan eleme gecesiyle birlikte gönüllüler takımından adaya veda eden isim belli oldu. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında şanssızlıklarını sürdüren gönüllüler takımı arkadaşlarından 3 ismi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kalmıştı. Eleme potasına giren İpek, Birsen ve Ramazan arasında halk oylamasıyla gerçekleşti. Gelen SMS sonuçlarının ardından adaya veda eden isim gönüllüler takımından İpek Yaşar oldu.

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi artmaya devam ederken, oyun alanındaki hırsta artıyor. Karnı oldukça aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Oynanan ödül oyununda 2 ödül olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı iki takım yarışmacılarını da meraklandırdı. Ödül hem sucuk ekmek hem de kazanan takım Yunanistan takımıyla karşılaşacaktı. Son ana kadar süren yarışın kazananı ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı Yunanistan takımının karşısına

çıkma fırsatını yakaladı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN MAÇI NEFES KESTİ

Türkiye-Yunanistan maçı Milli duyguları kabartan bir maça sahne oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları ödül oyununu kazanan Yunanistan takımının karşısına çıkma fırsatını yakalamıştı. Oldukça zorlu olan parkurda Türkiye'yi temsil eden ünlüler takımı maça kötü başladı ve 3-0 geriye düştü. Geriden gelerek hırs yapan Türkiye skoru 5-5'e getirdi. Son ana kadar kıyasıya süren rekabette Türkiye-Yunanistan maçını kazanan takım Türkiye oldu.