Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadele
Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam oldukça lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. İki takım yarışmacıları da ödülü kazanıp karınlarını doyurmak istiyordu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadele.
Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yer aldı. Karınlarını doyurmak için mücadele eden iki takım yarışmacıları son ana kadar mücadelelerini sürdürdüler. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunlarında hırs artmaya devam ediyor. Açlıktan dolayı oldukça enerji kaybeden iki takım yarışmacıları bu akşam ödülü kazanmak için mücadele verdiler. Ödül lahmacundu. Ödülü duyan iki takım yarışmacıları adeta kendinden geçti. Son ana kadar devam eden mücadelede kazanan takım yine ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı gönüllüler takımını 10-6 yenerek ödülü afiyetle yediler.
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