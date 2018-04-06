Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadele
Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı ve hırsı artmaya devam ediyor. Survivor'da takımların değişmesinin ardından ödül oyunlarında rekabet daha da artmış durumda. Karınları oldukça aç olan gönüllüler takımı önceki gün kaybettikleri ödülü bugünkü yarışmayı kazanarak telafi etmek istiyordu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadele.
Survivor'da ödül oyunlarında çekişme tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Survivor'da açlıkla mücadele eden yarışmacılar ödül oyunlarına oldukça konsantre bir şekilde çıkıyorlar. Bu hafta oynanan ödül oyununda oldukça zorlu bir parkur vardı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da açlıkla mücadele eden yarışmacılar ödül oyunlarına oldukça sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyorlar. Alp Kırşan'ın sunumuyla oynanan ödül oyununda iki takım yarışmacıları da ödülü görünce kendilerinden geçtiler. Oyun sonuna kadar kıyasıya süren mücadelede ünlüler takımı yine fırtına gibi esti ve değişen takımlarının ardından sanki bir eksiklik yaşamamış gibi ödül oyunlarını kazanmaya devam ettiler.
KİM HANGİ TAKIMDA?
Gönüllüler Takımı: Nagİhan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz , Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu
Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir
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