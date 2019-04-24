Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Hikmet ve Yusuf diskalifiye edildi mi?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Survivor 2019'un 23 Nisan tarihinde yayınlanan 54. bölümünde yiyecek ödülü heyecanı yaşandı. rakiplerine karşı parkurda mücadele veren yarışmacılardan bazıları iki ayrı oyun sonunda döner-kola, pizza-kola ödülünün sahibi oldu. Peki, Survivor'un 54. bölümünde yiyecek ödülünü kimler kazandı? İşte Survivor'un son bölümü ile ilgili bazı bilgiler...
Türkiye-Yunanistan formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan ve her hafta birbirinden farklı oyunlarla seyirciler tarafından ilgiyle izlenen Survivor 2019'un 54. bölümünde yiyecek ödülü oyunları oynandı. Yarışmada büyük finale kısa süre kala yarışmacılar arasında tansiyonu yükselten diyaloglarda arttı. Survivor'un 54. bölümünde Hikmet ve Yusuf arasında yaşanan kavga sonucu izleyiciler Hikmet ve Yusuf'un yarışmadan diskalifiye edilip edilmediğini de merak etmeye başladı. Peki, Hikmet ve Yusuf Survivor'dan diskalifiye oldu mu? Survivor'un 54. bölümünde ödül oyununu kimler kazandı?
YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 23 Nisan tarihli 54. bölümünde döner kola yiyecek ödülü için yarışmacılar parkurda kıyasıya mücadele verdi. Programda final için geri sayım devam ederken oyun sırasında da bazı yarışmacılar arasında tartışma yaşandı. Survivor'un 54. bölümünde yiyecek ödül oyununu 10'a 7 siyah takım kazandı. Ödül sonrası yarışmacılar moral depoladı.
Öte yandan Survivor 2019'un 53. bölümünde bir ödül oyunu daha yaşandı. Survivor'un 23 Nisan tarihli bölümünde pizza-kola ödülü için yarışmacılar ellerinden geleni yaptı. Yarışmada rekabet devam ederken, Atakan ve Bora arasında da tartışma yaşandı. Tansiyon bir anda yükselirken Atakan ve Bora'yı diğer yarışmacılar sakinleştirdi. Oyun sonrası pizza ödülünün kazanan takımı ilerleyen dakikalarda belli olacak.
HİKMET VE YUSUF DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?
Survivor 2019'da büyük final heyecanı yaşanırken, Hikmet ve Yusuf arasında kavga çıktı. Kavga sonrası diskalifiye konusu gündeme gelirken Acun Ilıcalı ikili hakkındaki kararı daha sonra açıklayacağını söyledi. Yusuf ve Hikmet'in akıbeti henüz belli olmadı.
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